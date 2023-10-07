"Война против захватчиков": ХАМАС назвал причины нападения на Израиль

Боевики ХАМАС просят арабские страны разорвать отношения с Израилем. ЦАХАЛ официально объявил о начале широкомасштабной операции "Железные мечи".

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Представитель исламских боевиков ХАМАС Халед Кадоми заявил, что военная операция является ответом на жестокость, с которой сталкивались палестинцы на протяжении десятилетий. Об этом он сообщил в комментарии катарскому изданию Al Jazeera.

"Мы хотим, чтобы международное сообщество прекратило преступления в Газе (Секторе Газа, — ред.) против палестинского народа, наших святых мест, таких как Аль-Акса. Все это является причиной начала этой битвы", — сказал Халед Кадоми.

По сообщению издания "Детали", боевики ХАМАС похитили 35 израильтян и перевезли их в Сектор Газа. В частности, похищенных людей палестинцы называют солдатами.

У представителя ХАМАС спросили, брали ли боевики в заложники солдат и гражданских граждан Израиля, однако он ответил, что они являются не заложниками, а военнопленными. Кроме этого, израильских поселенцев он назвал оккупантами и захватчиками.

"Поэтому ситуация сегодня — это война против захватчиков", — добавил он.

Представитель ХАМАС Гази Хамад сообщил, что операция против Израиля является посланием арабским странам, которые пытаются нормализовать отношения с Израилем. Также Израиль он назвал враждебным государством, которое нужно "остановить".

"Я думаю, что это позорно для них. Я прошу все арабские страны прекратить связь и разорвать отношения с Израилем, поскольку это не государство, которое верит в мир или сосуществование, или верит в добрососедство", — заявил Гази Хамад.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети X (Twitter) заявила о начале операции "Железные мечи".

"Армия обороны Израиля начинает широкомасштабную операцию по защите израильских гражданских лиц от комбинированной атаки ХАМАС на Израиль сегодня утром", — говорилось в сообщении.

Атака ХАМАС на Израиль

Утром 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. Центральная и южная часть страны попала под ракетный обстрел с территории Сектора Газа. Сообщалось о более 2200 выпущенных по Израилю ракет.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила военное положение. У границы с Сектором Газа ввели "особую зону". Армия Израиля ведет бои с ХАМАС на юге страны у границы с Сектором Газа. Перестрелки продолжались в городах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беери и на военной базе Реим.

Напомним, в МИД Украины заявили об осуждении нападения исламских боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Украинская сторона поддержала Израиль в его праве защищать себя и свой народ.