Атака ХАМАС на Ізраїль: яких втрат зазнали сторони конфлікту і в яких містах точаться бої (карта)

За інформацією ізраїльських військових, силам ЦАХАЛ вдалося знищити 400 бойовиків угруповання ХАМАС. Водночас, за попередніми даними, унаслідок контрударів ізраїльської армії 313 палестинців було вбито, а 1990 осіб дістали поранення.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що кількість ізраїльтян, убитих з моменту початку атаки ХАМАС у суботу 7 жовтня, зросла до 350 осіб. Водночас за інформацією міністерства охорони здоров'я Палестини, у Секторі Гази за останні 24 години щонайменше 313 палестинців було вбито та ще 1990 поранено. Про це 8 жовтня повідомили журналісти The Times of Israel.

Більшість із палестинців, ідеться в матеріалі, ймовірно, було вбито внаслідок нічних ударів у відповідь ЦАХАЛ по Сектору Гази. Водночас кількість жертв серед бойовиків угруповання ХАМАС зросла до 400 осіб.

"Військові вбили понад 400 палестинських терористів на півдні Ізраїлю і в Секторі Гази і взяли в полон ще десятки під час боїв, які почалися вчора", — заявив прессекретар Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі.

Атака ХАМАС на Ізраїль: кількість заручників

Посольство Ізраїлю в США опублікувало дані про кількість ізраїльських заручників, які потрапили в полон до бойовиків ХАМАС. Уранці 8 жовтня дипломати повідомили, що палестинці викрали понад 100 осіб — серед них мирні жителі та ізраїльські військові. Також повідомляється про понад 300 вбитих ізраїльтян і про те, що 1800 осіб отримали поранення. При цьому офіційний Єрусалим поки що не коментував інформацію про заручників.

Атака ХАМАС на Ізраїль: яких втрат зазнали сторони конфлікту

Зі свого боку представники ХАМАС повідомляють про більшу кількість узятих у полон ізраїльтян. Як пише видання Al Arabiya, палестинці оголосять про кількість узятих у заручники громадян Ізраїлю найближчим часом.

Динаміка бойових дій

За інформацією каналу CNN, бойовики угруповання ХАМАС все ще присутні в ізраїльських містах, де тривають бойові зіткнення з підрозділами ізраїльської армії. Повідомляють, що бої точаться в Офакімі, Сдероті, Яд-Мордехаї, Кфар-Азі, Беєрі, Йатеді та Кіссуфімі. Тому про повне звільнення південної частини країни в районі Сектора Гази поки що говорити зарано.

Надходять повідомлення про запеклі перестрілки між ізраїльськими військами і палестинськими терористами в місті Маген на півдні країни, недалеко від кордону із Сектором Гази. Армія оборони Ізраїлю в цьому районі проти палестинців також застосовує танки.

Через майже 30 годин після того, як ХАМАС почав наступ на ізраїльські прикордонні населені пункти, сили ЦАХАЛу продовжують спроби зачистити ці райони.

Карта бойових дій у районі Сектора Гази. Джерело: Twitter

Водночас авіація ЦАХАЛ у рамках операції "Залізні мечі" всю ніч завдавала ударів по об'єктах угруповання ХАМАС у Газі. І хоча жителів міста закликали покинути територію, евакуюватися вдалося не всім.

Авіаударами пошкоджено практично всю критичну інфраструктуру міста, електрика в Газі зникла вже багато годин тому, Інтернет і мобільний зв'язок практично відсутні, почалися проблеми з питною водою. Загалом місцева влада говорить про гуманітарну катастрофу, що насувається.

Нагадаємо, ситуація загострилася і на півночі Ізраїлю, де угруповання "Хезболла" обстріляло прикордонні позиції в спірному районі гори Дов. У відповідь сили ЦАХАЛ завдали артилерійського удару по території південного Лівану.