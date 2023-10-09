Наближається "щось велике": Єгипет попереджав Ізраїль про загрозу з боку ХАМАС, – ЗМІ

Представник єгипетської розвідки каже, що неодноразово попереджав ізраїльтян про наближення "чогось великого", проте уряд Ізраїлю назвав цю заяву "повним фейком".

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Розвідувальні служби Єгипту неодноразово попереджали ізраїльську владу про загрозу з боку Сектору Гази та радикального угруповання ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

"Представник єгипетської розвідки заявив, що Єгипет, який часто виступає посередником у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС, неодноразово говорив з ізраїльтянами про наближення чогось великого", – йдеться у повідомленні.

Він заявив, що ізраїльські чиновники були зосереджені на Західному березі річки Йордан та применшували загрози з боку Сектору Гази.

"Ми попереджали їх про наближення вибуху ситуації, і дуже скоро, і що він буде великим. Але вони недооцінили такі попередження", – повідомив співробітник розвідки, який говорив на умовах анонімності.

Відповідь уряду Ізраїлю: деталі

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю вже дав різку відповідь на цю заяву.

"Публікація про те, що прем'єр-міністр Нетаньяху отримав попереднє повідомлення з Єгипту, є повною брехнею", – йдемо у повідомленні.

Зазначають, що Єгипту не надійшло жодного попереднього повідомлення, а прем’єр-міністр не спілкувався та не зустрічався з керівником єгипетської розвідки з моменту створення уряду – ні опосередковано, ні прямо.

"Це повна фейкова новина", – заявив уряд Ізраїля.

ХАМАС атакував Ізраїль: що відомо

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Зокрема, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Також 8 жовтня у пресслужбі офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що понад сто ізраїльтян були викрадені бойовиками ХАМАС. Тоді як ще понад 600 людей було вбито, а дві тисячі — поранено.

Вранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Гази. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовувався для розвідки.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal з посиланням на представників ХАМАС та "Хезболли" заявило, що Іран схвалив вторгнення бойовиків до Ізраїлю та допоміг організувати напад. Зокрема, атака на Ізраїль планувалася офіцерами Корпусу вартових ісламської революції Ірану та бойовиками з серпня.

Також 9 жовтня стало відомо, що молодша донька колишнього радника міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка – солдатка Армії оборони Ізраїлю.