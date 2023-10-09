Приближается "что-то большое": Египет предупреждал Израиль об угрозе со стороны ХАМАС, — СМИ

Представитель египетской разведки говорит, что неоднократно предупреждал израильтян о приближении "чего-то большого", однако правительство Израиля назвало это заявление "полным фейком".

Related video

Разведывательные службы Египта неоднократно предупреждали израильские власти об угрозе со стороны Сектора Газа и радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

"Представитель египетской разведки заявил, что Египет, который часто выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС, неоднократно говорил с израильтянами о приближении чего-то большого", — говорится в сообщении.

Он заявил, что израильские чиновники были сосредоточены на Западном берегу реки Иордан и преуменьшали угрозы со стороны Сектора Газа.

"Мы предупреждали их о приближении взрыва ситуации, и очень скоро, и что он будет большим. Но они недооценили такие предупреждения", — сообщил сотрудник разведки, который говорил на условиях анонимности.

Ответ правительства Израиля: детали

Офис премьер-министра Израиля уже дал резкий ответ на это заявление.

"Публикация о том, что премьер-министр Нетаньяху получил предварительное сообщение из Египта, является полной ложью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Египту не поступило ни одного предварительного сообщения, а премьер-министр не общался и не встречался с руководителем египетской разведки с момента создания правительства — ни косвенно, ни прямо.

"Это полная фейковая новость", — заявило правительство Израиля.

ХАМАС атаковал Израиль: что известно

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности, было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Также 8 октября в пресс-службе офиса премьер-министра Израиля заявили, что более ста израильтян были похищены боевиками ХАМАС. Тогда как еще более 600 человек были убиты, а две тысячи — ранены.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Напомним, издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей ХАМАС и "Хезболлы" заявило, что Иран одобрил вторжение боевиков в Израиль и помог организовать нападение. В частности, атака на Израиль планировалась офицерами Корпуса стражей исламской революции Ирана и боевиками с августа.

Также 9 октября стало известно, что младшая дочь бывшего советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка — солдат Армии обороны Израиля .