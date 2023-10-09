"Массированные удары продолжаются": ЦАХАЛ не прекращает атаки по Сектору Газа (видео)

ЦАХАЛ прекратил действовать по предупредительному протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"). Армия обороны Израиля уничтожает один за другим дома в Секторе Газа, рассказал редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить по Сектору Газа массированные удары. Об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля, редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин в Telegram.

"Массированные удары по сектору Газа продолжаются", — сказал Игаль Левин.

Он отметил, что был ликвидирован один из командиров боевиков ХАМАС Рифат Абу-Хилаль (Абу аль-Абад). Также по сообщениям из Сектора Газы, Израиль уничтожает не только дома командиров, как это было раньше, но и все дома боевиков, даже рядовых. Кроме этого, по словам жителей Газы, ЦАХАЛ перестал действовать по предупредительному протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу один за другим уничтожает дома.

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По сообщению издания The Times of Israel, авиация Израиля наносит удары по Сектору Газа для того, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". В частности, ЦАХАЛ поразил несколько командных пунктов, здание, в котором проживали боевики ХАМАС, командный центр, который использовался высокопоставленным чиновником военно-морских сил ХАМАС, "оперативное имущество ХАМАСа", расположенное в мечети в Джабалии, и актив, который террористическая группа использовала для разведки.

Война в Израиле: что известно

7 октября исламские боевики ХАМАС из Сектора Газа нанесли ракетные удары и начали наземное вторжение в Израиль. По стране было выпущено более двух тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила военное положение и начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально объявил войну и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применяли со времен "Войны Судного дня". В тот же день в офисе премьер-министра Израиля сообщили, что боевики ХАМАС убили более 600 человек, ранили более двух тысяч, еще более сотни — были похищены.

Напомним, 7 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова превратить объекты ХАМАС в Секторе Газа в руины. По его словам, израильская армия будет действовать на полную мощность, ведь ХАМАС "развязал жестокую и злобную войну против мирных жителей".