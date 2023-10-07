"Превратим в руины": премьер Израиля призвал мирных жителей срочно покинуть Сектор Газа (видео)

ЦАХАЛ будет действовать в полную мощь и снесет все объекты террористической группировки ХАМАС. Цена победы Израиля будет высокой, предупредил глава правительства.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мирных жителей Сектора Газа немедленно покинуть анклав. Об этом он сказал в видеообращении, которое показал в Twitter израильский вещатель Kan.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова превратить в руины объекты террористической группировки ХАМАС в Секторе Газа, уточнил глава правительства.

"Война займет время, впереди трудные дни. Мы будем действовать во всех местах, где находятся террористы ХАМАС. Мы будем до конца мстить им за тот черный день, который они устроили Израилю. Мы рассчитаемся с каждым, кто прикоснется к похищенным израильтянам", — пообещал он.

Нетаньяху заверил, что израильская армия будет действовать в полную мощь.

"ХАМАС развязал жестокую и злобную войну против мирных жителей. Мы победим, но цена будет высокой", — предупредил он.

Министерство обороны Израиля ввело чрезвычайное положение по всей стране, все собрания и демонстрации отменяются, пишет издание Haaretz.

"Решение приняли после оценки системой безопасности продолжительности боевых действий. Продление чрезвычайного положения позволит израильской армии устанавливать специальные инструкции для населения, ограничивать собрания и закрывать объекты в определенных местах", — рассказали военные.

Напомним, что боевики палестинской группировки ХАМАС провозгласили захват жителей Израиля в заложники как одну из целей нападения на страну.

Фокус ранее детально расписал, какие страны выступили в поддержку Израиля, а какие — на стороне ХАМАС. Украина заявила о праве Израиля защищать себя и свой народ, США пообещала поддержку, а Иран, Афганистан и ряд арабских стран считают, что правда на стороне террористов.