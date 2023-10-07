США помогут, РФ "нейтральна", а Иран жаждет смерти: кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль

Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов. США готовы делать все для защиты Израиля и предупреждают о длительной военной кампании.

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Исламистская группировка ХАМАС 7 октября предприняла самую крупную атаку на Израиль за многие годы. Боевики напали внезапное и проникли в несколько израильских городов. Правящая в Секторе Газа исламистская группировка считается террористической организацией в странах Евросоюза, США и Израиле.

ЦАХАЛ объявил военную операцию "Железные мечи" по отражению нападения, а премьер Биньямин Нетаньяху прямо сказал, что Израиль находится в состоянии войны.

Беспрецедентное нападение на Израиль военизированных частей исламской радикальной группировки ХАМАС не могло оставить равнодушными мировых лидеров. Цивилизованные страны осуждали варварские атаки, но нашлись и те, кто выступил на стороне агрессора.

ЦАХАЛ защищает народ: какие страны поддержали Израиль

Украина

Министерство иностранных дел Украины поддержало действия ЦАХАЛ, заявив о праве Израиля защищать себя и свой народ. Ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве должні немедленно прекратиться, отметили чиновники.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинял Россию в том, что исламские боевики атаковали Израиль. А глава государства Владимир Зеленский позже лично выразил соболезнования всем погибшим от нападения. Миру нужно быть объединенным и солидарным для отпора терроризму, заявил он.

США готовы к длительной кампании

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о безоговорочном осуждении Вашингтоном ужасающих нападений террористов ХАМАС на Израиль. Террор не может быть оправдан, США солидарно с правительством и народом Израиля, добавил он.

"Мы будем поддерживать тесный контакт с нашими израильскими партнерами. Соединенные Штаты поддерживают право Израиля на самооборону", — подчеркнул Блинкен.

Пентагон отдельно коснулся вопроса помощи Тель-Авиву. Соединенные Штаты готовы сделать все для защиты Израиля от нападения, пообещал министр обороны США Ллойд Остин.

Президент США Джо Байден в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что впереди предстоит "длительная и мощная кампания", в которой Израиль победит.

Европа осуждает насилие

Европейские лидеры осудили нападение ХАМАС и выразили солидарность с Израилем. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала нападение терроризмом в его самой отвратительной форме и подтвердила право Израиль на защиту. Однозначно осудил насилие и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Франция полностью солидарна с Израилем и жертвами атаки ХАМАС и заявляет об абсолютном неприятии терроризма и приверженности безопасности Израиля. А канцлер Германии Олаф Шольц указал на шок от ракетных обстрелов и эскалации насилия. Схожие призывы распространили лидеры Великобритании, Италии, Испании, Нидерландов и других стран Европы.

Обвинения в адрес Израиля. Кто поддержал нападение ХАМАС

Иран скандирует "Смерть Израилю"

Иранские парламентарии открыли заседание 7 октября скандированием "Смерть Израилю" и "Израиль будет обречен, Палестина станет победителем". Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи поздравил палестинских боевиков с началом крупнейшего нападения на Израиль.

Иранское телевидение показало кадры запуска ракет из сектора Газа в сторону Израиля и взяло интервью у аналитиков, поддержавших ХАМАС.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что нападения ХАМАС — это "доказательство растущей уверенности палестинцев перед лицом израильской оккупации".

"Нападения доказали, что сионистский режим более уязвим, чем когда-либо, и что инициатива находится в руках палестинской молодежи", — заявил официальный представитель правительства Али Бахадори-Джахроми.

Талибы мечтают "покорить Иерусалим"

Радикальные исламисты из движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, поддержали удары ХАМАС по Израилю. Они готовы "покорить Иерусалим", если мусульманские страны, соседствующие с Израилем, предоставят им право прохода войск.

Иордания

Министр иностранных дел страны Айман Сафади акцентировал внимание на якобы частом нападении Израиля на города и районы Западного берега и нарушениях против палестинского народа.

"Смертность на оккупированном Западном Берегу достигла невиданного за последние годы масштаба. Иордания и Египет были первыми двумя странами в регионе, заключившими мирные соглашения с Израилем", — добавил он.

Кувейт

Кувейт выразил серьезную обеспокоенность развитием отношений между Израилем и палестинцами и обвинил Израиль в "вопиющих атаках". МИД Кувейта призвал международное сообщество прекратить "провокационную практику оккупации" и "политику расширения поселений".

"Нейтральный" блок

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия призвала к немедленному прекращению боевых действий в Израиле и Секторе Газа. Обе стороны должны подумать о гражданских и быть сдержанными.

"Королевство напоминает о неоднократных предупреждениях об опасности взрыва ситуации в результате продолжающейся оккупации, лишения палестинского народа его законных прав и повторения системных провокаций против него со стороны Израиля", — говорится в заявлении.

Саудовская Аравия негласно давно поддерживает палестинцев, а США хотят заставить саудитов дипломатически признать существование Израиля.

Турция

Министерство иностранных дел Турции отказалось осудить ХАМАС и произнести слово "терроризм" в отношении данного образования Стамбул глубоко обеспокоен насилием и напряженностью в Израиле, коротко заявили дипломаты.

"Мы придаем большое значение скорейшему восстановлению спокойствия в регионе и решительно осуждаем гибель мирного населения. Мы подчеркиваем, что акты насилия и связанная с ними эскалация никому не принесут пользы, и призываем стороны действовать сдержанно и избегать импульсивных шагов", — отметили в МИД.

Анкара призывает стороны работать над решением проблемы создания двух государств.

Россия призывает к прекращению огня

Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта, включая арабские страны. Нужно немедленно прекратить огонь и установить мир между ХАМАС и Израилем, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Мы призываем к немедленному началу мирного процесса на основе существующих, международно признанных соглашений", — сказал он.

Россия также обвиняла Запад в блокировке работы ближневосточного "квартета" посредников по палестино-израильскому конфликту. Израильские события стали следствием невыполнения резолюций ООН западными странами, отметили представители страны-агрессора.

ЦАХАЛ тем временем продолжает спецоперацию "Железные мечи" против боевиков ХАМАС.

Напомним, что армия обороны Израиля ранее нанесла удар по двум высоткам в Секторе Газа, где могли находиться боевики ХАМАС. Жильцов зданий просили эвакуироваться.