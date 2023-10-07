"Обеспечим всем": Пентагон заявил о поддержке обороны Израиля от боевиков ХАМАС

В Минобороны США внимательно следят за событиями в Израиле и в ближайшее время обещает предоставить поддержку. У ЦАХАЛ должно быть все необходимое для защиты гражданских, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.

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Соединенные Штаты готовы сделать все, чтобы Израиль мог защититься от нападения боевиков ХАМАС. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, которое опубликовал Пентагон.

Остин отметил, что внимательно следит за событиями в Израиле. Американский министр выразил соболезнования семьям погибших и согласился с правом Израиля на защиту от нападения.

"В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самообороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", — подчеркнул глава Пентагона.

Напомним, что украинские власти осудили нападение исламских боевиков ХАМАС на Израиль. МИД Украины поддержал Израиль в его праве защищать свой народ.

Израильские военные объявили операцию "Железные мечи" против боевиков ХАМАС, которые обстреляли Израиль ракетами, вторглись на территорию страны наземным и воздушным путем, а также через море.