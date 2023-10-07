"Террористы будут уничтожены": Зеленский отреагировал на события в Израиле

В Израиле создали оперативный штаб для помощи украинцам. Кроме этого, граждане Украины, которые нуждаются в помощи, могут обратиться в любое дипломатическое или консульское представительство, подчеркнул президент Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования тем, чьи родные погибли в результате вторжения исламских боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что нельзя давать никакого шанса терроризму, ведь он всегда является преступлением не только против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности и всего мира.

"Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, мир должен быть объединенным и солидарным для того, чтобы терроризм никогда и нигде не пытался покорить или сломать чью-то жизнь. Он отметил, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению. Также должны быть выяснены все обстоятельства атаки боевиков для того, чтобы мир знал и привлек к ответственности всех, кто побуждал к нападению и помог в его организации.

Кроме этого, президент попросил украинцев, которые находятся в зоне опасности, придерживаться инструкций сил безопасности и пристально следить за информацией.

"Пожалуйста, берегите себя! МИД Украины и наше посольство в Израиле готовы помочь в любой ситуации. Создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, безотлагательно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство. Каждая жизнь имеет значение! Каждое проявление террора осуждаем", — добавил Владимир Зеленский.

Атака боевиков ХАМАС на Израиль

7 октября из Сектора Газа исламские боевики ХАМАС нанесли ракетные удары по территории Израиля, всего было выпущено более 2200 ракет. ЦАХАЛ объявил военное положение и начало операции "Железные мечи". У границы с Сектором Газа в радиусе 80 километров ввели "особую зону". Израильская армия наносила ответные удары по исламским боевикам.

Боевики ХАМАС заявили, что начали вторжение из-за жестокости, с которой сталкивались палестинцы на протяжении десятилетий. Кроме этого, они назвали оккупантами израильских поселенцев.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что виновной в атаке боевиков ХАМАС на Израиль является Россия. По его словам, террористы начинают вести себя более дерзко из-за действий РФ в Украине.