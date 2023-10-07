"Терористи будуть знищені": Зеленський відреагував на події в Ізраїлі

В Ізраїлі створили оперативний штаб для допомоги українцям. Крім цього, громадяни України, які потребують допомоги, можуть звернутися до будь-якого дипломатичного чи консульського представництва, наголосив президент Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття тим, чиї рідні загинули внаслідок вторгнення ісламських бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Жахливі повідомлення з Ізраїлю. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. Віримо, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені", — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що не можна давати жодного шансу тероризму, адже він завжди є злочином не лише проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності та всього світу.

"Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу", — наголосив президент.

Зі слів Зеленського, світ повинен бути об'єднаним та солідарним для того, щоб тероризм ніколи та ніде не намагався підкорити чи зламати чиєсь життя. Він наголосив, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву. Також повинні бути з'ясовані всі обставини атаки бойовиків для того, щоб світ знав та притягнув до відповідальності всіх, хто спонукав до нападу та допоміг в його організації.

Крім цього, президент попросив українців, які перебувають у зоні небезпеки, дотримуватися інструкцій сил безпеки та пильно стежити за інформацією.

"Будь ласка, бережіть себе! МЗС України та наше посольство в Ізраїлі готові допомогти в будь-якій ситуації. Створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, невідкладно звертайтесь у будь-який спосіб, який вам доступний, до будь-якого нашого дипломатичного чи консульського представництва. Кожне життя має значення! Кожен прояв терору засуджуємо", — додав Володимир Зеленський.

Атака бойовиків ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня із Сектору Гази ісламські бойовики ХАМАС завдали ракетних ударів по території Ізраїлю, загалом було випущено понад 2200 ракет. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та початок операції "Залізні мечі". Біля кордону з Сектором Гази в радіусі 80 кілометрів запровадили "особливу зону". Ізраїльська армія завдавала у відповідь удари по ісламських бойовиках.

Бойовики ХАМАС заявили, що почали вторгнення через жорстокість, з якою стикалися палестинці протягом десятиліть. Крім цього, вони назвали окупантами ізраїльських поселенців.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що винною в атаці бойовиків ХАМАС на Ізраїль є Росія. З його слів, терористи починають поводитися зухваліше через дії РФ в Україні.