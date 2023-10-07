Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю: ЦАХАЛ завдав ударів по бойовиках Сектору Гази (відео)

Ізраїль використав понад 16 тонн боєприпасів під час ударів по об'єктах ісламських бойовиків. На кордоні з Сектором Гази було розгорнуто декілька батальйонів постійної армії.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) показала удари по ісламських бойовиках з Сектору Гази. Про це повідомив військовий кореспондент The Times of Israel Емануель Фабіан у X (Twitter).

"Реактивні літаки ВПС наразі використали понад 16 тонн боєприпасів", — сказав він.

За інформацією видання The Times of Israel, на кордоні з Сектором Гази було розгорнуто декілька батальйонів постійної армії, оскільки військові зосереджуються на боротьбі з бойовиками ХАМАС, які зайшли на територію Ізраїлю.

"Хамас відкрив ворота пекла в секторі Газа, ХАМАС прийняв рішення, і ХАМАС нестиме відповідальність і заплатить ціну", — заявив генерал-майор Гассан Алян.

Крім цього, згідно з даними національної рятувальної організації Ізраїлю "МАДА", через атаку бойовиків загинуло щонайменше 22 людей, тоді як ще 70 зазнали серйозних травм. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, до лікарень було госпіталізувало 545 людей.

Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль

Вранці 7 жовтня ісламські бойовики ХАМАС атакували територію Ізраїлю. Під ракетний обстріл потрапила центральна та південна частина країна. Повідомляли про понад 2200 випущених ракет з території Сектору Гази.

У відповідь ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та операцію "Залізні мечі". ЦАХАЛ веде перестрілку з бойовиками в містах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беері та на військовій базі Реїм.

Бойовики ХАМАС заявили, що розпочали вторгнення до Ізраїлю через жорстокість, з якою стикалися палестинці протягом десятиліть. Крім цього, ізраїльських поселенців вони назвали окупантами та загарбниками.

Нагадаємо, Україна засудила дії ісламських бойовиків ХАМАС та заявила про підтримку Ізраїлю в боротьбі за себе та свій народ.