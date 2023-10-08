Израиль официально объявил войну: штаб Армии обороны страны ввел "пункт 40 Алеф" (видео, карта)

Последний раз этот пункт Алеф был применен в 1973 году, когда началась "Война Судного дня".

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Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение "пункта 40 Алеф", что означает официальное объявление войны, сообщают израильское агентство Newsru.co.il.

"Этот пункт предусматривает, что "государство не будет начинать войну и не будет осуществлять значительные военные действия, которые могут с высокой степенью вероятности привести к войне, кроме как в случае соответствующего решения правительства", — пишет издание.

По разъяснениям государственной радиостанции Израиля, это позволяет генеральному штабу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предоставить военным полную свободу действий, оставляя необходимость армии докладывать политическому руководству страны. Кроме того, это меняет размер компенсации, которую государство выплачивает жертвам нападения.

"В то же время завтра утром (9 октября. — Ред.) комитет Кнессета по иностранным делам и безопасности проведет специальные слушания с целью одобрения мобилизации резерва", — отмечает телерадиокомпания.

Кроме того, министры утвердили чрезвычайные правила, которые позволяют проводить слушания в судах без присутствия задержанных. Это решение было принято из-за осложнений с логистикой пленных боевиков.

"На фоне войны на юге подразделение Маган, обеспечивающее охрану министров и возглавляющее Шин-Бет, сегодня издало директиву министрам не приближаться к арабским поселениям и избегать поездок по "проблемным маршрутам". Кроме того, следует избегать поездок по проблемным маршрутам, таким как Вади Ара и Вади Милк", — добавляет пресс-служба.

Карта боевых действий в районе Сектора Газа Фото: Twitter

Что известно о ситуации в Израиле

Израиль и ХАМАС продолжают обмениваться ударами. ЦАХАЛ зачищает территории, куда проникли боевики. Известно, что ВВС армии Израиля атаковали еще три штаба террористических организаций в Секторе Газа — оперативный штаб террористической организации ХАМАС, Оперативный штаб организации "Исламский джихад" и штаб "Исламского джихада" по управлению ракетными силами.

Армия Израиля эвакуирует население у границы с Сектором Газа, военные говорят, что у них есть 12 часов, чтобы "покончить с анклавом".

Военно-политическое руководство Израиля уже объявило Сектор Газы закрытой зоной, призвав население покинуть эту территорию. В Сектор были прекращены поставки электричества, топлива и других товаров.

В Израиле уже подтвердили более 600 погибших израильтян, почти 2000 человек получили ранения. Также сообщают о сотнях пропавших без вести мирных жителей.

СМИ сообщают о гибели главаря ХАМАС Аймана Юниса.

Видео атаки израильтянами трех штабов террористических организаций в Секторе Газа

Нападение ХАМАСа на Израиль — как это произошло

Вчера, 7 октября, ХАМАС атаковал Израиль. Это был один из самых масштабных актов агрессии против страны. Боевики под прикрытием ракетных обстрелов прорвались на юг Израиля, в частности в небольшой городок Сдерот. Здесь они начали терроризировать мирных жителей, убивать, насиловать, многих взяли в плен — по меньшей мере 100 израильтян оказались в заложниках. Есть свидетельства, что боевики вывезли их на свою территорию.

Израиль в ответ на агрессию объявил контртеррористическую операцию "Железные мечи", в ходе которой начал массированно громить цели ХАМАС в Газе. Иерусалим заявляет своей главной целью ликвидацию военного и политического потенциалов исламистской группировки.

Пока неизвестно, будет ли ЦАХАЛ проводить наземную военную операцию в Секторе Газа — пока армия Израиля ограничивается ракетными ударами по целям исламистов в этом регионе.

"У нас есть цели на ближайшие 12 часов: положить конец анклаву Газы, взять его под контроль и уничтожить всех террористов на нашей территории", — сообщил представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт.

Однако полностью очистить свою территорию от боевиков ХАМАС израильским военным пока не удалось, жестокие бои продолжаются в общине Маген. По информации агентства "Аль-Джазира", десятки танков, которые ЦАХАЛ мобилизовал для боев в регионе, движутся на юг Израиля.

Напомним, Фокус писал, что ситуация обострилась и на севере Израиля, где группировка "Хезболла" обстреляла пограничные позиции в спорном районе горы Дов. В ответ силы ЦАХАЛ нанесли артиллерийский удар по территории южного Ливана. Это подтверждает и военный эксперт, редактор отдела "Военный фокус" Игаль Левин.

Кроме того, Фокус сообщал, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ранее заявил о войне в его стране. Он призвал жителей Израиля слушать приказы армии и командования тыла.