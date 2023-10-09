"Зло будет наказано": Шкиряк показал младшую дочь, которая воюет в Армии обороны Израиля (фото)

Фото своей младшей дочери, которая является солдатом Армии обороны Израиля, показал бывший советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

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Младшая дочь бывшего советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка — солдат Армии обороны Израиля. Об этом Шкиряк сообщил 8 октября в Facebook.

"Моя самая дорогая и родная младшая дочь Христия. Сегодня она солдат ЦАХАЛа — Армии Обороны Израиля", — написал экс-советник МВД.

Дочь Зоряна Шкиряка — солдат Армии обороны Израиля

Шкиряк подчеркнул, что полностью солидарен с "мужественным народом Израиля в жестокой борьбе против планетарного зла — кремлевско-иранской террористической клоаки".

"Бесконечно люблю и скорблю, молюсь и очень горжусь. Зло будет наказано и уничтожено. Мы вместе, все будет победа", — добавил политик.

Дочь Зоряна Шкиряка — солдат Армии обороны Израиля

ХАМАС атаковал Израиль: что известно

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности, было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиле официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Также 8 октября в пресс-службе офиса премьер-министра Израиля заявили, что более ста израильтян были похищены боевиками ХАМАС. Тогда как еще более 600 человек были убиты, а две тысячи — ранены.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Напомним, издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей ХАМАС и "Хезболлы" заявило, что Иран одобрил вторжение боевиков в Израиль и помог организовать нападение. В частности, атака на Израиль планировалась офицерами Корпуса стражей исламской революции Ирана и боевиками с августа.