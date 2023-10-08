Уряд Ізраїлю підтвердив захоплення в заручники понад сотні своїх громадян

Ізраїль заперечує, що веде переговори з терористами про звільнення заручників. За інформацією журналістів, кількість захоплених людей може бути набагато більшою, ніж за офіційними даними.

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Щонайменше 100 ізраїльтян наразі викрадені бойовиками ХАМАС і перебувають у полоні в Секторі Гази. Про це повідомила прес-служба офісу прем'єр-міністра Ізраїлю на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Понад 100 осіб викрадено, понад 2000 поранено, понад 600 убито", — ідеться в повідомленні прес-служби.

Інфографіка від офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Фото: Facebook

Досі Ізраїль відмовлявся підтвердити кількість цивільних осіб і військовослужбовців, які перебувають у заручниках. За повідомленнями ЗМІ, у Газі в полоні можуть перебувати щонайменше 170 осіб.

Захоплення ізраїльських заручників бойовиками ХАМАС

У пресі також з'явилися повідомлення про те, що Єгипет намагається звільнити деяких ізраїльських бранців, яких утримують у секторі Газа. За словами єгипетських чиновників, переговірникам "не вдалося переконати палестинські угруповання звільнити поранених ізраїльських заручників".

У повідомленнях ЗМІ стверджувалося, що Єгипет веде переговори з ХАМАС від імені Ізраїлю. Але пізніше ізраїльський чиновник повідомив The Times of Israel, що уряду нічого про це невідомо і що він не веде переговори з терористами ні безпосередньо, ні через посередників.

"Зараз ми боремося з терористами на території Ізраїлю. Ми не беремо участі в будь-яких переговорах про заручників", — заявило журналістам інше джерело в ізраїльському уряді.

Перші 30 годин війни в Ізраїлі — відео ЦАХАЛу

Нагадаємо, кілька годин тому Ізраїль офіційно оголосив війну. Штаб Армії оборони країни ввів "пункт 40 Алеф".

Раніше Фокус писав, що представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що бойовики палестинського угруповання ХАМАС захоплюють ізраїльтян у заручники. Точна кількість бранців поки невідома.