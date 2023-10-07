Війна в Ізраїлі: хто такі ХАМАС та чого вони добиваються (фото, відео)

Історично ХАМАС бореться за права палестинців на державу, тому Ізраїль назвали "раковою пухлиною". Ізраїльська розвідка в квітні попереджала, що ймовірність війни в країни дуже висока.

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Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС почали наступальну операцію проти Ізраїлю з Сектора Гази. Фокус розібрався, чи була війна незворотною, та яка мета може бути в нападників.

Війна в Ізраїлі — мапа бойових дій

З самого ранку в Ізраїль вдерлись бойовики угрупування ХАМАС з південної частини. За цей час офіційно відомо про 20 загиблих та 545 поранених, серед яких військові та цивільні люди. По території країни випустили вже понад 2200 ракет, в російськомовному ізраїльському виданні "Деталі" пишуть, що раптова атака з повітря зненацька зазнала ЦАХАЛ. Також неочікуваним став масштаб бойових дій з боку Сектору Гази. Зазначається, що Армії оборони Ізраїля знадобилось понад дві години, щоб почати бити у відповідь.

"Ймовірно, найголовніший (фактор) — це неочікуваність для розвідки. Не було детальної та чіткої інформації про наміри зробити масштабну терористичну атаку з сектору Гази по Ізраїлю", — пишуть журналісти.

Разом з тим в Міноборони Ізраїля показали мапу, де лунали сигнали тривоги через удари бойовиків.

Премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що відбувається війна, а не операція чи ескалація конфлікту. Повітряні сили вже завдають ударів по сектору Гази у відповідь. Армія оборони Ізраїлю проводить операцію "Залізні мечі".

Що відомо про ХАМАС

ХАМАС — це ісламський палестинський рух та політична партія. Вони не визнають права на існування Ізраїлю. Їхня ціль полягає в тому, щоб вибити єврейську державу з території, яка була зайнята у 1967 році. ХАМАС прагне до створення Палестинської держави на території, яка їй належала до утворення Ізраїля у 1948 році.

ХАМАС був організований активістом "Братів-мусульман" шейхом Ахмедом Ясіном у 1960-х роках. Якщо раніше бойовики намагались вести економічну діяльність через складну систему тунелів в секторі Гази, то зараз Іран є одним з найбільших їх спонсорів. Вони забезпечують навчання та передають озброєння бойовикам. За оцінками CFR, ХАМАС отримує близько 100 млн доларів щороку.

Зараз ХАМАС де-факто контролює сектор Гази. Організацію було визнано терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США, Великою Британією та Японією. Раніше ЄС також визнавав ХАМАС терористами, проте з 2014 року їх виключили зі списку терористичних організацій.

ХАМАС має військове та політичне крило. Вони не визнають мирних домовленостей, яких було досягнуто в Осло. В Норвегії намагались урегулювати конфлікт між Ізраїлем та Організацією визволення Палестини. Угода була підписана у 1994 році й визначала статус сектора Гази і анклав Єрихона.

Також ХАМАС підтримує РФ, Сирія та Іран зі своїми проксі. Наприклад, 13 вересня лідер бойовиків Ісмаїл Ганія провів зустріч з головою МЗС Дмитром Лавровим у Москві. Вони обговорювали розвиток ситуації "в Близькосхідному регіоні з опором проти терористичної організації "Ісламський джихад" в секторі Гази".

Чи знав Ізраїль про плани ХАМАС

Лідер Хезболли Хасан Насралла кілька разів у 2023 році погрожував війною Ізраїлю, бо вважає країну "раковою пухлиною". Розвідка ЦАХАЛу в кінці 2022 та на початку 2023 років попереджала, що можлива повномасштабна війна з Іраном чи іншими терористичними угрупуваннями, чи проксі. Хезболла своєю чергою є ліванською шиїтською організацією, яка також визнана низкою країн терористичною. Вони підтримуються Іраном та виступають проти Ізраїля. Представники Хезболли вже підтримали дії ХАМАС та закликали всі арабські та мусульманські народи висловити солідарність бойовикам.