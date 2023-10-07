Война в Израиле: кто такие ХАМАС и чего они добиваются (фото, видео)

Исторически ХАМАС борется за права палестинцев на государство, поэтому Израиль назвали "раковой опухолью". Израильская разведка в апреле предупреждала, что вероятность войны в страны очень высока.

Related video

Утром 7 октября боевики ХАМАС начали наступательную операцию против Израиля из Сектора Газа. Фокус разобрался, была ли война необратимой, и какая цель может быть у нападающих.

Война в Израиле — карта боевых действий

С самого утра в Израиль вторглись боевики группировки ХАМАС из южной части. За это время официально известно о 20 погибших и 545 раненых, среди которых военные и гражданские люди. По территории страны выпустили уже более 2200 ракет, в русскоязычном израильском издании "Детали" пишут, что внезапная атака с воздуха неожиданно застала ЦАХАЛ. Также неожиданным стал масштаб боевых действий со стороны Сектора Газа. Отмечается, что Армии обороны Израиля понадобилось более двух часов, чтобы начать бить в ответ.

"Вероятно, самый главный (фактор) — это неожиданность для разведки. Не было детальной и четкой информации о намерениях совершить масштабную террористическую атаку из сектора Газа по Израилю", — пишут журналисты.

Вместе с тем в Минобороны Израиля показали карту, где раздавались сигналы тревоги из-за ударов боевиков.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что происходит война, а не операция или эскалация конфликта. Воздушные силы уже наносят ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля проводит операцию "Железные мечи".

Что известно о ХАМАС

ХАМАС — это исламское палестинское движение и политическая партия. Они не признают права на существование Израиля. Их цель состоит в том, чтобы выбить еврейское государство с территории, которая была занята в 1967 году. ХАМАС стремится к созданию Палестинского государства на территории, которая ей принадлежала до образования Израиля в 1948 году.

ХАМАС был организован активистом "Братьев-мусульман" шейхом Ахмедом Ясином в 1960-х годах. Если раньше боевики пытались вести экономическую деятельность через сложную систему туннелей в секторе Газа, то сейчас Иран является одним из крупнейших их спонсоров. Они обеспечивают обучение и передают вооружение боевикам. По оценкам CFR, ХАМАС получает около 100 млн долларов ежегодно.

Сейчас ХАМАС де-факто контролирует сектор Газы. Организация была признана террористической организацией Израилем, Канадой, США, Великобританией и Японией. Ранее ЕС также признавал ХАМАС террористами, однако с 2014 года их исключили из списка террористических организаций.

ХАМАС имеет военное и политическое крыло. Они не признают мирных договоренностей, которые были достигнуты в Осло. В Норвегии пытались урегулировать конфликт между Израилем и Организацией освобождения Палестины. Соглашение было подписано в 1994 году и определяло статус сектора Газа и анклав Иерихона.

Также ХАМАС поддерживает РФ, Сирия и Иран со своими прокси. Например, 13 сентября лидер боевиков Исмаил Гания провел встречу с главой МИД Дмитрием Лавровым в Москве. Они обсуждали развитие ситуации "в Ближневосточном регионе с сопротивлением против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа".

Знал ли Израиль о планах ХАМАС

Лидер Хезболлы Хасан Насралла несколько раз в 2023 году угрожал войной Израилю, потому что считает страну "раковой опухолью". Разведка ЦАХАЛа в конце 2022 и в начале 2023 года предупреждала, что возможна полномасштабная война с Ираном или другими террористическими группировками, или прокси. Хезболла в свою очередь является ливанской шиитской организацией, которая также признана рядом стран террористической. Они поддерживаются Ираном и выступают против Израиля. Представители Хезболлы уже поддержали действия ХАМАС и призвали все арабские и мусульманские народы выразить солидарность боевикам.