Атака ХАМАС на Ізраїль: Іран допоміг спланувати напад, — WSJ

Напад на Ізраїль з території Сектору Гази могли планувати ще із серпня. США не бачили доказів того, що Іран був причетний до атаки ХАМАС.

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Іран міг допомогти бойовиках ХАМАС організувати напад на Ізраїль у суботу 7 жовтня. Про це повідомило видання Wall Street Journal з посиланням на представників ХАМАС та Хезболла (політична фракція в Лівані, яку підтримує Іран).

Зазначили, що під час зустрічі в Бейруті (Ліван) минулого тижня представники безпеки Ірану могли офіційно схвалити вторгнення бойовиків до Ізраїлю. На зустрічі були присутні офіцери Корпусу вартових ісламської революції Ірану та чотири представники інших бойових організацій. Зокрема, офіцери КВІР планували разом із ХАМАС напад з повітря, землі та моря ще з серпня.

Проте держсекретар Ентоні Блінкен заявляв, що США ще не бачили доказів того, що Іран "керував цією конкретною атакою або стояв за нею, але, безсумнівно, існує довгий зв’язок". Однак європейський чиновник і радник сирійського уряду надав ту саму інформацією щодо участі Ірану в підготовці атаки, що і представники ХАМАС і Хезболла.

Зі слів репортера Axios Барака Равіда, які цитує видання Media ite, пряма участь Ірану в подіях поки невідома.

"Те, що хтось із ХАМАСу щось сказав Wall Street Journal, не означає, що це правда. Я рекомендую бути трохи стриманими, повідомляючи про це, і не подавати речі як факти. Принаймні до тих пір, поки він не має підтвердження з іншого боку. Усі, кого я запитував за останні два дні, сказали мені, що пряма участь Ірану в подіях невідома", — сказав він.

ХАМАС атакував Ізраїль: що відомо

Вранці 7 жовтня ісламські бойовики ХАМАС завдали ракетних ударів по Ізраїлю з території Сектору Гази. Було випущено понад дві тисячі ракет. Після чого бойовики почали наземне вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі", під час якої почав завдавати ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази.

8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну, зокрема військово-політичний кабінет проголосував за введення "пункту 40 Алеф" Цей пункт не застосовували з 1973 року, коли розпочалася "Війна Судного дня".

Нагадаємо, 8 жовтня у пресслужбі офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що понад сто ізраїльтян були викрадені бойовиками ХАМАС. Тоді як ще понад 600 людей було вбити, а дві тисячі — поранено.