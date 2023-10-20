США повернуть Ізраїлю дві системи "Залізний купол": названо головну умову

Єрусалим отримає в оренду системи протиракетної оборони, а Вашингтон зберігатиме право власності над озброєнням.

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Плани Міністерства оборони США передбачають передачу двох систем протиракетної оборони "Залізний купол", раніше придбаних в Ізраїлю, назад цій країні з метою забезпечення її власного захисту від ракет. Про це заявили неназвані американський чиновник і помічник конгресмена Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.

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Пробитий "Залізний купол": як бойовикам ХАМАС вдається обходити потужну систему ППО Ізраїлю

На брифінгу, проведеному в середу, Пентагон заявив членам Конгресу, що планується повернути системи "Залізний купол" назад Ізраїлю в оренду, при цьому США зберігають права власності над ними.

Згідно із заявою помічника конгресмена, передача систем Ізраїлю може бути здійснена протягом кількох днів. Пентагон спочатку розглядав і випробовував ці системи як засіб оборони території острова Гуам від потенційних китайських ракетних загроз.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю готується провести сухопутну операцію в Секторі Газа, але поки триває підготовка, ізраїльські військові планують ввести в дію систему ППО і ПРО "Світловий щит". Фокус з'ясовував, чи можуть російські сили мати аналогічні розробки і чи здатні ЗС РФ застосувати щось схоже проти українських ракет і безпілотників.