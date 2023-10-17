Лазерна система ППО Ізраїлю: РФ не здатна випускати аналогічну зброю, — експерт (відео)

На думку експерта Мусієнка, Росія здатна оновити та переробити військові розробки, які витягнула з архівів СРСР. Однак чогось нового, схожого на лазерну систему ППО Ізраїлю, від неї чекати не варто.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується провести контртерористичну операцію на території Сектору Гази, щоб знешкодити ХАМАС, який убив 1200 осіб під час атаки 7 жовтня. Поки триває підготовка, військовий оглядач розповів, що в Ізраїлі планують ввести у дію систему ППО та ПРО "Світловий щит", яка збиває повітряні цілі за допомогою лазера. Військовий експерт та директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, чи може ЗС РФ мати аналогічні розробки, щоб збивати українські безпілотники та ракети. Про це він розповів у коментарі Фокусу.

Мусієнко проаналізував повідомлення Кремля про зразки сучасної зброї, яку вже начебто випускають або от-от мають випустити. Цієї зброї не видно не лінії фронту, нагадав він. Зокрема, не видно ні танка Т-90, ні танка Т-14 "Армата", ні літака Су-57, ні безпілотника "Охотник". Втім визнав, що все ж діють російські системи РЕБ та помічали снаряди "Краснополь".

Військові наукові розробки РФ — це старі радянські винаходи, які витягують з архівів і дещо переробляють, зазначив експерт. Росіяни "намагаються щось змінювати, щось прокачувати, і доводити, що воно може працювати". Однак тестування цих винаходів супроводжується, наприклад, загибеллю людей, як то сталось під час випробувань ракети "Буревестник". Також заявляли про ракету "Посейдон", яка могла знести узбережжя США, але нічого не вийшло: "Рік тому говорили, що її будуть випробовувати. Це ракета, яка може викликати цунамі і знести західне або східне узбережжя США. А її немає".

Аналогічна ситуація з лазерною зброєю, наголосив Мусієнко — про її існування нічого не відомо.

"Вони там писали, що експериментують, ведуть випробування, але про якесь застосування — жодної інформації", — сказав він.

Війна в Україні: деталі

У липні-серпні 2023 року ЗМІ повідомляли про промисловий випуск російських снарядів "Краснополь". Їх називають "снайперськими" і планують використовувати проти західної бронетехніки, яку отримало ЗСУ. Кремль планує наростити випуск цих снарядів у 25 разів, стверджували джерела.

Тоді ж "ТАСС" розповіло про нове оснащення бойового літака Су-57. Вказували, що він має надсучасну систему РЕБ, яка встоїть проти будь-яких перешкод і її неможливо прослухати.

У квітні 2023 року росЗМІ заявили про прибуття на лінію фронту в Україні танків "Армата". При цьому стверджували, що вони стоять на певній віддалі від лінії боїв, тому їх поки що ніхто не бачив. Тим часом про масовий випуск цих бронемашин поки що не ідеться: запуск у серію відклали до 2026 року.

Російська промисловість продовжує випускати системи РЕБ, які використовується на лінії фронту в Україні. Виробництву не стали на заваді санкції, накладені західними країнами через вторгнення РФ в Україну.

Танки Т-90 масовано випускають російським ВПК, розповіли аналітики. Водночас українські бійці регулярно публікують кадри знищення наднового російського танка Т-90: його підривають дронами і знищують з ПТРК.

Нагадуємо, західні ЗМІ підтвердили надання Україні певної невеликої кількості далекобійних ракет ATACMS. Повідомлення пролунали через 12 годин після того, як Генштаб ЗСУ розповів про влучання по авіабазах ЗС РФ за 100 від лінії фронту.