Уперше у світі: Ізраїль готовий застосувати лазерну зброю проти ракет, — військовий оглядач

Може йтися про бойовий лазер "Світловий щит", який призначений для перехоплення ракет, мінідронів, мультикоптерів і мін, що запускаються з дистанцій менше ніж 4,5 км.

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Ізраїль готується вперше у світі застосувати лазерні системи проти ракет, які запускають бойовики ХАМАС. Про це написав ізраїльський військовий оглядач Гілель Бітон Розен у соцмережі Х (раніше — Twitter) у суботу, 14 жовтня.

"Ізраїль готується вперше у світі розгорнути для оперативного випробування лазерну систему, яка зможе допомогти перехопити ракети, що запускаються в бік нашої країни, значно раніше від початкового терміну", — написав оглядач.

Лазерна зброя Ізраїлю: що про неї відомо

У другій половині квітня 2022 року ізраїльська компанія Rafael — розробник знаменитої системи ПРО "Залізний купол" — провела успішні випробування нової лазерної зброї під назвою "Світловий щит".

Прототип бойового лазера був виготовлений завдяки підтримці Управління з досліджень і технологічних інфраструктур — об'єднаного органу Міністерства оборони Ізраїлю і ЦАХАЛ. Нова зброя мала доповнити систему захисту Ізраїлю від ракетних загроз. За словами розробників, ця система ПРО здатна збивати ракети, що летять, використовуючи складну систему радіолокаційного стеження. Ця зброя вже добре себе зарекомендувала під час недавніх конфліктів на Близькому Сході.

"Світловий щит" — це лазер, який може захоплювати ціль зі швидкістю світла і знищити її протягом 5 секунд на відстані до 7 км. Однією з головних переваг нової зброї є вартість одного пострілу — лише 1 долар, якщо не враховувати витрат на обладнання. Водночас кількість боєзапасу не обмежена, поки є електрика. Ці лазери зможуть бути розміщені як на наземних установках, так і на літальних апаратах. Також вони зможуть уражати одночасно кілька цілей і працюватимуть спільно з системою ПРО "Залізний купол".

Бойовий лазер призначений для перехоплення ракет (зокрема й керованих протитанкових), мінідронів, мультикоптерів, мін, що запускаються з дистанцій менше ніж 4,5 км. Таким чином, ця лазерна зброя забезпечує захист умовного нульового рівня, до якого входять усі населені пункти, що оточують Сектор Гази.

Серйозним недоліком лазерної зброї при повітряному базуванні поки що залишаються складнощі її використання за сильної хмарності та запиленості.

Нагадаємо, 14 жовтня ЦАХАЛ зібрав ударну колону військової техніки біля Сектора Гази. Ізраїльська бронетехніка готується взяти участь в антитерористичній операції ЦАХАЛ, свідчить відео. Частина машин стоїть на відкритій місцевості, частина — рухається в невідомому напрямку.

Наприкінці червня ми писали про те, що в Ізраїлі інженери "схрестили" бойового робота з радаром. Радар виявляє безпілотники на відстані близько 25 км і дає турелі час прицілитися, щоб швидко відкрити вогонь за командою оператора.