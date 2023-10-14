Чекають команди: ЦАХАЛ зібрав ударну колону військової техніки біля сектору Гази (відео)

Ізраїльська бронетехніка готується взяти участь в антитерористичній операції ЦАХАЛ, свідчить відео. Частина машин стоїть на відкритій місцевості, частина — рухається у невідомому напрямку.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) попередила населення Сектору Гази про необхідність евакуюватись на південь, щоб не потрапити під контртерористичний удар. Крім того, анонсовано рейди вглиб укріплень ХАМАС з метою звільнення заручників. Тим часом на кордоні з Газою помічено колони військових машин ізраїльтян. В деталях ситуації в Ізраїлі розібрався Фокус.

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У мережі опубліковано низку відео, на яких видно ізраїльську бронетехніку. На першому відео — непорушні ряди машин, орієнтовно можна нарахувати близько 30 од. На другому — колона з 11 машин, яка рухається пустельною дорогою. Зазначається, що кадри свідчать про підготовку ЦАХАЛ почати спецоперацію в Секторі Гази. Також відзначають, що машини перебувають на відкритому просторі, не остерігаючись нападу згори.

Наразі невідомо, у якій самі місцевості біля Сектору Гази помітили колони бронемашин ЦАХАЛ. Пресслужба ізраїльської армії у стрічці новин не згадує про це, лише вказує на знешкодження бойовиків, які стріляли з мінометів з території Лівану.

Війна в Ізраїлі — деталі

Зазначимо, ЦАХАЛ готується ліквідувати осередки терористів ХАМАС та території Сектору Гази після подій, які стались зранку 7 жовтня. Того дня на територію Ізраїлю увірвалось півтори тисячі бойовиків-праворадикальних ісламістів. Протягом кількох годин вони убили близько 1200 ізраїльтян, взяли в заручники — близько 150.

Уряд Ізраїлю увів в дію пункт закону, згідно з яким Армія оборони Ізраїлю отримала широкі повноваження для протидії терористам. Голова уряду Беньямін Нетаньягу заявив, що країну очікує тривала війна з терористами.

Тим часом ЦАХАЛ почав завдавати точкові удари по штабах ХАМАС в Секторі Гази: б'є ракетами по будівлях, де ховаються командири терористів. Разом з тим над країною нависла загроза нападу з півночі — почались обстріли бойовиків "Хезболли" з території Лівану та Сирії.

У п'ятницю 13 жовтня прихильники ХАМАС провели демонстрації на підтримку бойовиків: натовпи чоловіків з Лівану та Йорданії вийшли на вулиці та вигукували відповідні гасла. У Франції та Йорданії, щоб їх заспокоїти, поліції довелось діяти силовими методами.

Між тим Армія Ізраїлю закликала евакуюватись 1 млн жителів Сектору Гази — вони можуть виїхати через ККП у напрямку Єгипту.

Нагадуємо, міжнародна організація Human Rights Watch висловила протест проти можливого використання ЦАХАЛ запалювальних боєприпасів з фосфором. Між тим до Ізраїлю прибув міністр оборони США, який заявив, що дії терористів з Сектору Гази — це зло. США повністю підтримує дії Ізраїлю для подолання цієї загрози, ідеться у заявах посадовців.