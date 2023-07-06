"Загинули мирні": Human Rights Watch звинуватила ЗСУ в застосуванні заборонених боєприпасів

За словами правозахисників, ЗСУ 2022 року нібито використовували касетні боєприпаси по росіянах в Ізюмі, що призвело до жертв серед цивільних. У Міноброни України такі звинувачення заперечують.

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Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Сили оборони України в застосуванні забороненого озброєння, що спричинило загибель мирного населення. Про це йдеться на сайті HRW.

"Ракетні удари українських касетних боєприпасів по контрольованих Росією районах у місті Ізюм і його околицях на сході України 2022 року призвели до численних жертв серед українських мирних жителів", — ідеться у звіті від 6 липня.

Як заявила виконувачка обов'язків директора з озброєнь у HRW Мері Верхем, як Росія, так і Україна використовують касетні боєприпаси, які "вбивають мирних жителів і будуть робити це ще багато років".

У HRW заявили, що внаслідок удару нібито ЗСУ по окупованому Ізюму загинули щонайменше 8 цивільних осіб, ще 15 дістали поранення. Однак загальна кількість жертв може бути куди більшою.

"Касетні боєприпаси повністю заборонені Конвенцією щодо касетних боєприпасів, до якої приєдналися 123 країни, за винятком Росії та України", — йдеться у звіті.

Крім того, правозахисники зазначили, що зв'язалися з Міноборони України за роз'ясненнями, однак у відомстві заявили, що на той час ЗСУ не використовували касетні боєприпаси в Ізюмі та околицях.

Верхем також заявила, що США не повинні постачати касетні боєприпаси Україні або будь-якій іншій країні, оскільки їм уже понад 20 років. Вони можуть становити небезпеку для мирних жителів навіть після закінчення війни.

Нагадаємо, що журналісти писали, що США можуть відправити касетні боєприпаси в Україну. Київ і Вашингтон не є підписантами Конвенції про касетні боєприпаси. На думку американських чиновників, така допомога може суттєво змінити ситуацію на фронті.

Також експерти повідомили, що збережені у великих кількостях касетні боєприпаси, які США поступово виводили з експлуатації з 2016 року, можуть стати цінним ресурсом для Збройних сил України й допомогти їм в успішному проведенні контрнаступу.