"Погибли мирные": Human Rights Watch обвинила ВСУ в применении запрещенных боеприпасов

По словам правозащитников, ВСУ в 2022 году якобы использовали кассетные боеприпасы по россиянам в Изюме, что привело к жертвам среди гражданских. В Миноброны Украины такие обвинения отрицают.

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Силы обороны Украины в применении запрещенного вооружения, что повлекло за собой гибель мирного населения. Об этом сказано на сайте HRW.

"Ракетные удары украинских кассетных боеприпасов по контролируемым Россией районам в городе Изюм и его окрестностях на востоке Украины в 2022 году привели к многочисленным жертвам среди украинских мирных жителей", — говорится в отчете от 6 июля.

Как заявила исполняющая обязанности директора по вооружениям в HRW Мэри Уэрхэм, как Россия, так и Украина используют кассетные боеприпасы, которые "убивают мирных жителей и будут делать это еще много лет".

В HRW заявили, что в результате удара якобы ВСУ по оккупированному Изюму погибли по меньшей мере 8 гражданских лиц, еще 15 получили ранения. Однако общее число жертв может быть куда больше.

"Кассетные боеприпасы полностью запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, к которой присоединились 123 страны, за исключением России и Украины", — говорится в отчете.

Кроме того, правозащитники отметили, что связались с Минобороны Украины за разъяснениями, однако в ведомстве заявили, что в то время ВСУ не использовали кассетные боеприпасы в Изюме и окрестностях.

Уэрхэм также заявила, что США не должны поставлять кассетные боеприпасы Украине или любой другой стране, так как им уже более 20 лет. Они могут представлять опасность для мирных жителей даже после окончания войны.

Напомним, что журналисты писали, что США могут отправить кассетные боеприпасы в Украину. Киев и Вашингтон не являются подписантами Конвенции о кассетных боеприпасах. По мнению американских чиновников, такая помощь может существенно изменить ситуацию на фронте.

Также эксперты сообщили, что сохраненные в больших количествах кассетные боеприпасы, которые США постепенно выводили из эксплуатации с 2016 года, могут стать ценным ресурсом для Вооруженных сил Украины и помочь им в успешном проведении контрнаступления.