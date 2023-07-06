Запрещены в 123 странах: США могут отправить кассетные боеприпасы в Украину, — CBS

Киев и Вашингтон не являются подписантами Конвенции о кассетных боеприпасах. По мнению американских чиновников, такая помощь может существенно изменить ситуацию на фронте.

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Соединенные Штаты могут принять решение о поставках Украине кассетных боеприпасов в течение текущей недели. Об этом 5 июля сообщил американский телеканал CBS News.

Источники, не разглашенные телеканалом, упоминают о возможном одобрении давнего запроса Украины на поставку кассетных боеприпасов со стороны администрации США. По данным издания, это поможет Вооруженным силам Украины в решении проблемы "высокого спроса на боеприпасы" в условиях контрнаступления.

Ранее, в прошлом месяце, Лаура Купер, заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии, отметила, что кассетные боеприпасы могут оказать влияние на обстановку на поле боя и стать ценным ресурсом для ВСУ, особенно в противостоянии "укрепившимся российским позициям", пишут журналисты.

Кассетные боеприпасы содержат десятки небольших бомб, которые рассеиваются при взрыве, и были запрещены более чем в 100 странах, поскольку неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданского населения в течение многих лет после окончания боевых действий.

Страны-участницы Конвенции о кассетных боеприпасах, вступившей в силу в 2010 году, обязуются не использовать, не производить и не хранить кассетные боеприпасы. В настоящее время 123 государства являются сторонами или подписантами данного документа. Сообщается, что США, Россия и Украина не являются подписантами данной конвенции. Отмечается, что на поле боя в Украине уже применялись кассетные снаряды.

Напомним 30 июня американский телеканал CNN сообщал, что сохраненные в больших количествах кассетные боеприпасы, которые США постепенно выводили из эксплуатации с 2016 года, могут стать ценным ресурсом для Вооруженных сил Украины и помочь им в успешном проведении контрнаступления.

Напомним также, что 30 июня в Пентагоне не подтвердили планов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также прокомментировал ситуацию в РФ после военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.