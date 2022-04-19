В Ізраїлі випробували нову лазерну зброю "Залізний промінь": збиває все, що летить

Лазерний промінь здатний уражати БПЛА та різні типи ракет за дуже короткий час. Зброю розробили автором відомої системи ПРО "Залізний купол".

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Ізраїльська компанія Rafael, розробник знаменитої системи ПРО "Залізний купол" провела успішні випробування нової лазерної зброї під назвою "Залізний промінь". Під час випробувань опрацьовувалися різні сценарії загроз, враховуючи БПЛА, ракети та протитанкові ракети, повідомляє New Atlas.

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Нова зброя, за словами представників компанії Rafael, має доповнити систему захисту Ізраїлю від ракетних загроз під назвою "Залізний купол". Ця система ПРО здатна збивати ракети, що летять, використовуючи складну систему радіолокаційного стеження. Ця зброя вже добре зарекомендувала себе під час нещодавніх конфліктів на Близькому Сході.

[ + – ] Нова зброя має доповнити систему захисту Ізраїлю від ракетних загроз під назвою "Залізний купол" Фото: wikipedia

"Залізний купол" і його проблеми

Але "Залізний купол" має свої недоліки. По-перше, один постріл ракети, яка збиває ворожі цілі, коштує понад 100 тисяч доларів. По-друге, ця система ПРО може погано реагувати на цілі, що летять з відстані менше ніж 4 км.

Як заявляють представники компанії Rafael, нова зброя під назвою "Залізний промінь" — це лазер, який може захоплювати ціль зі швидкістю світла та знищити її протягом 5 секунд на відстані до 7 км. Поки точно не відомо, якою потужністю буде кінцевий лазер після всіх випробувань, але вчені припускають, що його потужність складатиме сотні кіловат.

[ + – ] Нова зброя під назвою "Залізний промінь" – це лазер, який може захоплювати ціль зі швидкістю світла та знищити її протягом 5 секунд на відстані до 7 км Фото: New Atlas

Переваги лазерної зброї "Залізний промінь"

Однією з головних переваг нової зброї є вартість одного пострілу — лише 1 долар, якщо не брати до уваги витрати на обладнання. Водночас кількість боєзапасу не обмежена, поки є електрика.

Випробування, які провела компанія Rafael, є першою фазою нової спільної програми з Міністерством оборони Ізраїлю з виробництва високоенергетичних лазерів. Ці лазери можуть бути розміщені як на наземних установках, так і на літальних апаратах. Також вони зможуть уражати одночасно кілька цілей і працюватимуть спільно із системою ПРО "Залізний купол".

"Ми завершили перші випробування з використанням потужного лазера і це тільки початок. Нам уперше вдалося перехопити ракети та БПЛА на таких близьких відстанях за короткий проміжок часу. Цей лазер має просту систему управління та економічно дуже вигідний. Ми продовжуватимемо розробку цієї лазерної зброї, щоб протягом 10 років розмістити ці установки вздовж кордону Ізраїлю", — каже генерал Янів Ротем з Адміністрації з дослідження та розробки озброєнь та технологічної інфраструктури Міністерства оборони Ізраїлю.

Нагадуємо, що за допомогою лазера та пінопласту вчені відтворили народження Сонячної системи.

Також Фокус писав про дуже потужний космічний лазер, який виходить з далекого космосу.