В Израиле испытали новое лазерное оружие "Железный луч": сбивает все, что летит

Лазерный луч способен поражать БПЛА и разные типы ракет за очень короткое время. Оружие было разработано автором известной системы ПРО "Железный купол".

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Израильская компания Rafael, разработчик знаменитой системы ПРО "Железный купол" провела успешные испытания нового лазерного оружия под названием "Железный луч". Во время испытаний прорабатывались разные сценарии угроз включая БПЛА, ракеты и противотанковые ракеты, сообщает New Atlas.

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Новое оружие, по словам представителей компании Rafael, должно дополнить систему защиты Израиля от ракетных угроз под названием "Железный купол". Эта система ПРО способна сбивать летящие ракеты, используя сложную систему радиолокационного слежения. Это оружие уже хорошо себя зарекомендовало во время недавних конфликтов на Ближнем Востоке.

[ + – ] Новое оружие должно дополнить систему защиты Израиля от ракетных угроз под названием "Железный купол" Фото: wikipedia

"Железный купол" и его проблемы

Но у "Железного купола" есть и свои недостатки. Во-первых, один выстрел ракеты, которая сбивает вражеские цели, стоит более 100 тысяч долларов. Во-вторых, эта система ПРО может плохо реагировать на цели, которые летят с расстояния меньше, чем 4 км.

Как заявляют представители компании Rafael, новое оружие под названием "Железный луч" – это лазер, который может захватывать цель со скоростью света и уничтожить ее в течение 5 секунд на расстоянии до 7 км. Пока точно не известно, какой мощности будет конечный лазер после всех испытаний, но ученые предполагает, что его мощность будет составлять сотни киловатт.

[ + – ] Новое оружие под названием "Железный луч" – это лазер, который может захватывать цель со скоростью света и уничтожить ее в течение 5 секунд на расстоянии до 7 км Фото: New Atlas

Преимущества лазерного оружия "Железный луч"

Одним из главных преимуществ нового оружия является стоимость одно выстрела – всего 1 доллар, если не считать затрат на оборудование. В то же время количество боезапаса не ограничено, пока есть электричество.

Испытания, которые провела компания Rafael являются первой фазой новой совместной программы с Министерством обороны Израиля по производству высокоэнергетических лазеров. Эти лазеры смогут быть размещены как на наземных установках, так и на летательных аппаратах. Также они смогут поражать одновременно несколько целей и будут работать совместно с системой ПРО "Железный купол".

"Мы завершили первые испытания с использованием мощного лазера и это только начало. Нам впервые удалось перехватить ракеты и БПЛА на таких близких расстояниях за короткий промежуток времени. Этот лазер имеет простую систему управлению и экономически очень выгоден. Мы будем продолжать разработку этого лазерного оружия, чтобы в течение 10 лет разместить эти установки вдоль границы Израиля", — говорит генерал Янив Ротем из Администрации по исследованию и разработке вооружений и технологической инфраструктуры Министерства обороны Израиля.

Напоминаем, что с помощью лазера и пенопласта ученые воссоздали рождение Солнечной системы.

Также Фокус писал об очень мощном космическом лазере, который исходит из далекого космоса.