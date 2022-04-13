С помощью лазера и пенопласта: ученые воссоздали рождение Солнечной системы

Французские ученые решили проверить теорию появления нашей звездной системы под влиянием взрыва сверхновой с помощью необычного метода.

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Точное происхождение Солнечной системы является предметов споров среди ученых. Исследователи из Политехнического института в Париже считают, что наша Солнечная система появилась в результате взрыва сверхновой. Ударная волна от взрыва создала область плотного вещества в молекулярном облаке из газа и пыли, которое сжалось и образовались Солнце и планеты. Чтобы проверить свою теорию ученые решили использовать лазер и мыльный пузырь, сообщает Daily Mail.

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Ученые исходили из того, что необходимо что-то, чтобы оно повлияло на облако газа и пыли, из которого появилось Солнце, а затем и все планеты.

"Мы считаем, что недалеко от молекулярного облака взорвалась гигантская звезда и ударная волна от взрыва врезалась в это облако. Этот процесс заставил пыль и газ, окружающие протозвезду, вращаться, что позволило сформироваться планетам вокруг звезды", — говорит Бруно Альбертацци из Политехнического института в Париже.

Астрономические наблюдения не позволяют увидеть этот процесс, а моделирование не может справиться со сложностью взаимодействия между облаками и остатками сверхновых. Поэтому процесс образования звезд и планет остается предметом многочисленных дискуссий.

[ + – ] Исследователи из Политехнического института в Париже считают, что наша Солнечная система появилась в результате взрыва сверхновой. Ударная волна от взрыва создала область плотного вещества в молекулярном облаке из газа и пыли, которое сжалось и образовались Солнце и планеты Фото: Daily Mail

Французские ученые использовали пенопластовый шар, который бы представлял собой плотную область в молекулярном облаке и поместили его внутрь камеры с газом. Затем они использовали мощный лазер, чтобы создать ударную волну, как от взрыва сверхновой, которая бы прошла через камеру с газом и затем задела бы мыльный шар.

Эксперимент показал, что звезды формируются из взрывных волн сверхновой, которые распространяются через газ и пыль, создавая области из плотного вещества.

"Наше примитивное молекулярное облако, в котором образовалось Солнце, вероятно, было вызвано остатками сверхновой", — говорит Альбертацци.

По словам ученых, остатки вещества, выброшенного древним взрывом, до сих пор можно найти в образцах метеоритов. Это означает, что все вещество, из которого состоит наша Солнечная система и планеты, когда-то было выброшено сверхновой, говорят ученые.

Напоминаем, что астрономы обнаружили первую межгалактическую сверхновую. Остатки этой звезды удалось обнаружить в пространстве, которое находится между галактиками.

Фокус уже писал о том, что также существует несколько главных теорий, касательно существования еще одной такой же Земли, как наша планета и параллельных Вселенных.