Существует ли двойник Земли и параллельная Вселенная: у физиков есть ответ

Ученые считают, что параллельные миры могут существовать, только проверить их наличие практически невозможно.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Физик Брианна Смарт из Университета Хартфордшира, Великобритания, написала статью для издания The Conversation, в которой рассмотрела самые популярные на сегодняшний день теории, которые касаются существования параллельных Вселенных и второй такой же Земли.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Бесконечное расширение

Одна из теорий основана на гипотезе об ускоренном расширении Вселенной. Этот процесс называется космической инфляцией. Чем дальше от Земли, тем Вселенная расширяется быстрее. Эта теория говорит о том, что в какой-то момент в самом начале своей истории, Вселенная начала расширятся слишком быстро, чтобы свет из очень далеких галактик мог достичь Земли. Это значит, что где-то есть место, которое мы не можем увидеть.

Там тоже есть галактики и ученые описывают это место, как как отдельную параллельную Вселенную. Эта теория популярна, потому как не требует менять какие-либо известные законы физики или менять наше представление о Вселенной, говорит Смарт.

Пузыри Вселенной

Есть еще одна интересная теория о параллельных Вселенных. Она говорит о том, что ускоренное расширение пространства или космическая инфляция произошла не один раз, а таких процессов было несколько. Они произошли сразу в нескольких местах сразу после Большого взрыва.

В результате были созданы отдельные пузыри Вселенной и в этих разных пузырях оказались отдельные типы материи. Это значит, что в разных пузырях законы физики могут работать по-разному.

[ + – ] Одна из теорий говорит, что том, что существуют разные пузыри во Вселенной с отдельными мирами и своими физическими законами Фото: The Conversation

Согласно этой теории, каждый созданный пузырь также бесконечен, как и наша Вселенная, но отделен от нашего пространства. Ученые считают, что таким образом можно объяснить отсутствие некоторых частиц, которые должны быть в нашей Вселенной, но еще не обнаружены. Это касается магнитного монополя – гипотетической элементарной частицы, которая имеет только либо отрицательный, либо положительный заряд. Эта частица может существовать в другом пузыре Вселенной.

Множество параллельных миров

По словам Смарт, существует еще одна интересная теория и она касается квантовой механики. Эта наука объясняет, что вероятно могут делать крошечные частицы. Если такую частицу запустить в стену, то она может либо отскочить от нее, либо пройти сквозь это препятствие. Квантовая механика показывает, какое из этих событий произойдет с большей вероятностью.

"Однако в математике нет ничего, что говорило бы о том, что должно произойти только одно из этих событий. Оба эти события могут произойти одновременно. Но мы сможем увидеть только одно из этих событий. Так что, если частица отскочила от стены, то в то же время она может пройти сквозь нее, просто в другой, параллельной Вселенной", — говорит Смарт.

Согласно теории, в той параллельной Вселенной все происходит так же как и у нас. Только там частица прошла сквозь стену, а не отскочила от нее. Теория существования многих параллельных миров говорит о том, что каждый раз, когда случается квантово-механическое воздействие, создается отдельная параллельная Вселенная.

[ + – ] В теории множества параллельных миров такая же как и у нас Земля может существовать Фото: The Conversation

"Но эту теорию проверить невозможно из-за того, что мы не взаимодействуем с этими другими мирами", — говорит Смарт.

Существует ли другая Земля?

По словам Смарт, такая же планета, как наша может точно существовать в теории с многими параллельными мирами. Но с этим сложнее, если говорить о теории бесконечного расширения и о пузырях Вселенной.

В таком случае, как это описано в вышеназванных теориях, существует шанс, что где-то в другом пузыре, или в отдельной части пространства все произойдет так же, как и у нас и будет создана такая же Земля.

"Но математика говорит, что это маловероятно. Вероятность того, что всего 1000 частиц дважды взаимодействуют одинаково, составляет 1 к 10 в степени 2477. Это число 10 с 2477 нулями. Во Вселенной гораздо больше частиц, поэтому шансы на появление еще одной Земли очень малы", — говорит Смарт.

По словам Смарт, проверить эти теории невероятно сложно. Но, возможно, их смогли проверить ученые из параллельной Вселенной.

Напоминаем, что новая теория происхождения темной матери гласит, что это таинственное вещество могло "сбежать" к нам из другого измерения.