Чи існує двійник Землі та паралельний Всесвіт: у фізиків є відповідь

Учені вважають, що паралельні світи можуть існувати, тільки перевірити їх наявність практично неможливо.

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Фізикиня Бріанна Смарт з Університету Хартфордшира, Великобританія, написала статтю для видання The Conversation, в якій розглянула найпопулярніші на сьогоднішній день теорії, що стосуються існування паралельних Всесвітів і другої такої самої Землі.

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Нескінченне розширення

Одна з теорій заснована на гіпотезі про прискорене розширення Всесвіту. Цей процес називається космічною інфляцією. Що далі від Землі, то Всесвіт розширюється швидше. Ця теорія говорить про те, що в якийсь момент на самому початку своєї історії, Всесвіт почав розширятися занадто швидко, щоб світло з дуже далеких галактик могло досягти Землі. Це означає, що десь є місце, яке ми не можемо побачити.

Там теж є галактики й учені описують це місце, як окремий паралельний Всесвіт. Ця теорія популярна, тому що не вимагає міняти будь-які відомі закони фізики або міняти наше уявлення про Всесвіт, каже Смарт.

Бульбашки Всесвіту

Є ще одна цікава теорія про паралельні Всесвіти. Вона свідчить, що прискорене розширення простору чи космічна інфляція відбулася неодноразово, а таких процесів було кілька. Вони сталися одразу в кількох місцях одразу після Великого вибуху.

Унаслідок були створені окремі бульбашки Всесвіту й у цих бульбашках виявилися окремі типи матерії. Це означає, що в різних бульбашках закони фізики можуть працювати по-різному.

[ + – ] Одна з теорій каже, що те, що існують різні бульбашки у Всесвіті з окремими світами та своїми фізичними законами Фото: The Conversation

Відповідно до цієї теорії, кожна створена бульбашка також нескінченна, як і наш Всесвіт, але відокремлена від нашого простору. Учені вважають, що так можна пояснити відсутність деяких частинок, які мають бути у нашому Всесвіті, але ще не виявлені. Це стосується магнітного монополя — гіпотетичної елементарної частинки, яка має лише негативний, або позитивний заряд. Ця частка може існувати в іншій бульбашці Всесвіту.

Безліч паралельних світів

За словами Смарт, є ще одна цікава теорія і вона стосується квантової механіки. Ця наука пояснює, що можуть робити крихітні частинки. Якщо таку частинку запустити в стіну, вона може або відскочити від неї, або пройти крізь цю перешкоду. Квантова механіка показує, яка з цих подій станеться з більшою ймовірністю.

"Однак у математиці немає нічого, що говорило б про те, що має статися тільки одна з цих подій. Обидві ці події можуть статися одночасно. Але ми зможемо побачити тільки одну з цих подій. Отже, якщо частка відскочила від стіни, то водночас вона може пройти крізь неї, просто в інший, паралельний Всесвіт", — каже Смарт.

Згідно з теорією, у тому паралельному Всесвіті все відбувається так само як і в нас. Тільки там частка пройшла крізь стіну, а не відскочила від неї. Теорія існування багатьох паралельних світів говорить про те, що кожного разу, коли трапляється квантово-механічна дія, створюється окремий паралельний Всесвіт.

[ + – ] У теорії безлічі паралельних світів така сама як і в нас Земля може існувати Фото: The Conversation

"Але цю теорію перевірити неможливо через те, що ми не взаємодіємо з цими іншими світами", — говорить Смарт.

Чи є інша Земля?

За словами Смарт, така ж планета, як наша, може точно існувати в теорії з багатьма паралельними світами. Але з цим складніше, якщо говорити про теорію нескінченного розширення і про бульбашки Всесвіту.

У такому разі, як це описано у вищеназваних теоріях, існує шанс, що десь в іншій бульбашці, або в окремій частині простору, все відбудеться так само, як і в нас і буде створена така сама Земля.

"Але математика каже, що це малоймовірно. Імовірність того, що всього 1 000 частинок двічі взаємодіють однаково, становить 1 до 10 у ступені 2 477. Це число 10 з 2 477 нулями. У Всесвіті набагато більше частинок, тому шанси на появу ще однієї Землі дуже малі", — каже Смарт.

За словами Смарт, перевірити ці теорії дуже складно. Але, можливо, їх змогли перевірити вчені з паралельного Всесвіту.

Нагадуємо, що нова теорія походження темної матері свідчить, що ця таємнича речовина могла "втекти" до нас з іншого виміру.