Проникла з іншого Всесвіту: темна матерія могла "втекти" до нас з іншого виміру

Темна матерія може складатися з гіпотетичних частинок — гравітонів, які з'явилися у першу секунду після Великого вибуху.

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Згідно з новою теорією, гравітони з'явилися в іншому вимірі, і їх на самому початку існування Всесвіту утворилася достатня кількість, щоб створити темну матерію, повідомляє ScienceAlert.

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Гравітон – це гіпотетична елементарна частка. Вона є переносником гравітаційної взаємодії та не має електричного й інших зарядів. Дослідження Джакомо Каччапальї з Ліонського університету, Франція, та його колег з інших країн, показує, що саме гравітони відповідальні за появу темної матерії у нашому Всесвіті.

Прибульці з іншого виміру

За словами вчених, якщо гравітони існують, то вони повинні мати масу, яка не більше, ніж удвічі перевищує масу електрона, а саме менше 1 мегаелектронвольта (МеВ). Для порівняння, найлегша відома частка, нейтрино, важить менше 2 електронвольт, а протон важить приблизно 940 МеВ.

Учені вважають, що гравітони існують поза відомими трьома вимірами простору і четвертого виміру – часу. Відповідно до нової теорії вчених, коли гравітація поширюється через додаткові виміри, вона матеріалізується у нашому Всесвіті у вигляді гравітонів. Але ці частинки будуть слабо взаємодіяти зі звичайною речовиною і лише через гравітацію.

"Ми знаємо, що темна матерія не взаємодіє зі світлом, але має гравітаційну дію, яку можна відчути скрізь у Всесвіті. Наприклад, вона дає можливість триматися галактикам разом. Тому гравітони дуже складно виявити, якщо вони є частинками темної матерії", — каже Каччапалья.

[ + – ] Учені вважають, що гравітони існують поза відомими трьома вимірами простору і четвертого виміру – часу Фото: Seneca-Guns

За словами вченого, через те, що гравітони дуже слабо взаємодіють із речовиною, вони розпадаються дуже повільно, тому залишаються стабільними протягом усієї історії Всесвіту й відбувається їхнє накопичення навіть зараз.

Гравітони з'явилися в першу мить існування Всесвіту

Нова теорія передбачає, що гравітони були створені на самому початку Всесвіту у величезній кількості і цієї кількості достатньої, щоб пояснити наявність усієї темної матерії. Що ж до часу появи гравітонів, то вони утворилися через 1 трильйонну секунду після Великого вибуху, кажуть вчені.

Учені вважають, що їхнє нове відкриття змушує переглянути сучасну фізику елементарних частинок, адже вона не може описати всі фізичні процеси, що виходять за межі.

За словами Каччапальї, знайти ці невловимі частинки, які теоретично складають темну матерію, можна буде за допомогою нового потужного прискорювача частинок, спадкоємця Великого адронного колайдера в ЦЕРНі. Саме за допомогою нового колайдера, який має розпочати роботу в 2035 році, можна буде виявити гравітони.

Нагадуємо про ще одну теорію, яка стосується темної матерії. В одній з нових гіпотез говориться про те, що темна матерія являє собою інформацію. І це ще один стан матерії.

Фокус також писав про те, що вчені отримали шокові результати експерименту з частинками, які суперечать стандартній моделі фізики елементарних частинок. Дослідники з'ясували, що маса субатомної частки зовсім не така, як передбачалося.