Суперечать стандартній моделі. Вчені отримали шокуючі результати експерименту з частинками

Учені виявили, що маса субатомної частинки не така, якою вона має бути.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Фізики з Національної прискорювальної лабораторії ім. Енріко Фермі (Фермілаб), яка розташована неподалік від Чикаго, США, у результаті експерименту виявили, що частка, відома як W-бозон, має більшу масу, ніж передбачає стандартна модель фізики елементарних частинок. Це може зробити переворот у сучасній фізиці та взагалі призвести до появи нових фізичних стандартів, повідомляє ВВС.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Це шокуючий результат. Це відкриття може призвести до розробки нової, повнішої теорії про те, як влаштований Усесвіт", — говорить Девід Тобак із Фермілаб.

Цей світ буде не таким, як ми його знаємо

За його словами, якщо результати експерименту підтвердяться, то наш світ матиме зовсім інакший вигляд. Стандартна модель фізики елементарних частинок передбачила поведінку та властивості субатомних частинок без будь-яких відхилень. Але тепер ця модель може стати непридатною у світлі нового відкриття.

Американські вчені виявили лише крихітну різницю в масі W-бозона порівняно з тією, яка, відповідно до теорії, має бути — різниця становить лише 0,1%. Але наслідки цього експерименту можуть призвести до повної зміни розуміння Всесвіту.

"Ми спочатку не повірили своїм очам. Такого ми не очікували. Ми подумали, може, ми зробили щось не так. Ми все ще раз перевірили на наявність помилок, але їх не виявилося", — говорить Джорджіо К'яреллі з Фермілаб.

[ + – ] Національна прискорювальна лабораторія ім. Енріко Фермі розташована недалеко від Чикаго, США Фото: trump-elections

Сучасна фізика застаріла, потрібна нова

Результати нового експерименту можуть бути пов'язані з результатами експериментів у Великому адронному колайдері. Вони також ще не підтверджені, але припускають відхилення від стандартної моделі, можливо, внаслідок дії ще не відкритої п'ятої сили природи.

За словами вчених, сучасні фізичні теорії необхідно оновити, адже відома фізика не може пояснити на існування темної матерії, ні швидке розширення Всесвіту під дією сили, яку називають темною енергією.

"Якщо результат експерименту вчених із Фермілаб підтвердиться, то це віщує собою найбільшу зміну в нашому розумінні Всесвіту з часів появи теорії відносності Ейнштейна", — каже Мітеш Патель із Імперського коледжу Лондона.

За його словами, такі відкриття наближають учених до розуміння того, що стандартна модель фізики елементарних частинок не працює для опису навколишнього світу. І, можливо, вчені матимуть змогу вивести абсолютно нову фізичну теорію.

"Це означає, що мають існувати нові частки та нові сили, щоб пояснити такі результати", — говорить Патель.

Обережно на поворотах – потрібні ще докази

Але вчені поки що з обережністю поставилися до результатів експерименту у Фермілабі. Незважаючи на те, що нові дані показують найточніший на сьогодні вимір маси W-бозона, вони розходяться з двома іншими експериментами, які відповідають стандартній моделі.

Усі крапки над "і" може розставити експеримент у Великому адронному колайдері, який має відновити свою роботу після модернізації. Вчені вважають, що результати їхньої роботи підтвердяться, і це стане основою для нової, повнішої теорії фізики.

Фокус уже писав про те, що фізики з ЦЕРНу отримали докази існування нової сили природи. Також вони з'ясували, куди падає антиречовина – вгору чи вниз. Усе це наближає вчених до того, що потрібно переглянути стандартну модель, яка вже не відповідає на багато питань.

Також Фокус писав про те, що вчені з ЦЕРНу відкрили частинки, які існували в першу секунду існування Всесвіту.