Противоречат стандартной модели. Ученые получили шокирующие результаты эксперимента с частицами

Ученые обнаружили, что масса субатомной частицы не такая, какой она должна быть.

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Физики из Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (Фермилаб), которая находится недалеко от Чикаго, США, в результате эксперимента обнаружили, что частица, известная как W-бозон, имеет большую массу, чем предсказывает Стандартная модель физики элементарных частиц. Это может совершить переворот в современной физике и вообще привести к появлению новых физических стандартов, сообщает BBC.

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"Это шокирующий результат. Данное открытие может привести к разработке новой, более полной теории о том, как устроена Вселенная", — говорит Дэвид Тобак из Фермилаб.

Этот мир будет не таким, как мы его знаем

По его словам, если результаты эксперимента подтвердятся, то наш мир будет выглядеть совсем по-другому. Стандартная модель физики элементарных частиц предсказала поведение и свойства субатомных частиц без каких-либо отклонений. Но теперь эта модель может стать непригодной в свете нового открытия.

Американские ученые обнаружили лишь крошечную разницу в массе W-бозона по сравнению с той, которая согласно теории, должна быть — разница составляет всего 0,1%. Но последствия этого эксперимента могут привести к полному изменению понимания устройства Вселенной.

"Мы сначала не поверили своим глазам. Такого мы не ожидали. Мы подумали, может мы сделали что-то не так. Мы все еще раз проверили на наличие ошибок, но их не оказалось", — говорит Джорджио Кьярелли из Фермилаб.

[ + – ] Национальная ускорительная лаборатория им. Энрико Ферми находится недалеко от Чикаго, США Фото: BBC

Современная физика устарела, нужна новая

Результаты нового эксперимента могут быть связаны с результатами экспериментов в Большом адронном коллайдере. Они также еще не подтверждены, но предполагают отклонение от Стандартной модели, возможно, в результате действия еще не открытой пятой силы природы.

По словам ученых, современные физические теории нужно обновить. Ведь известная физика не может объяснить ни существование темной материи, ни быстрое расширение Вселенной под действием силы, которую называют темной энергией.

"Если результат эксперимента ученых из Фермилаб подтвердится, то это предвещает собой самое большое изменение в нашем понимании Вселенной со времен появления теории относительности Эйнштейна", – говорит Митеш Патель из Имперского колледжа Лондона.

По его словам, подобные открытия приближают ученых к пониманию того, что Стандартная модель физики элементарных частиц не работает для описания окружающего мира. И, возможно, ученые смогут вывести абсолютно новую физическую теорию.

"Это означает, что должны существовать новые частицы и новые силы, чтобы объяснить такие результаты", — говорит Патель.

Осторожно на поворотах — нужны еще доказательства

Но ученые пока с осторожностью отнеслись к результатам эксперимента в Фермилаб. Немотря на то, что новые данные показывают наиболее точное измерение массы W-бозона на сегодняшний день, они расходится с двумя другими экспериментами, которые соответствуют Стандартной модели.

Все точки над "і" может расставить эксперимент в Большом адронном коллайдере, который должен возобновить свою работу после модернизации. Ученые считают, что результаты их работы подтвердятся и это станет основой для новой, более полной теории физики.

Фокус уже писал о том, что физики из ЦЕРНа получили доказательства существования новой силы природы. Также они выяснили, куда падает антивещество – вверх или вниз. Все это приближает ученых к тому, что нужно пересмотреть Стандартную модель, которая уже не отвечает на многие вопросы.

Также Фокус писал о том, что ученые из ЦЕРНа открыли частицы, которые существовали в первую секунду существования Вселенной.