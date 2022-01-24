Физики из ЦЕРНа открыли частицы, существовавшие в первую секунду Вселенной

Ученые отыскали 100 таинственных Х частиц во время эксперимента на Большом адронном коллайдере.

В Большом адронном коллайдере в среде под названием кварк-глюонная плазма, которая была создана при столкновении ионов свинца, ученые впервые обнаружили таинственные Х частицы. Эти частицы, по мнению ученых, существовали очень небольшой промежуток времени сразу после Большого взрыва. Но что они из себя представляют пока остается загадкой, ведь нужно еще изучить их внутреннюю структуру, сообщает ScienceAlert.

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В Большом адронном коллайдере ученые обнаружили 100 Х частиц.

"Мы только начинаем наше исследование. Это первый шаг. Ближайшие несколько лет мы посвятим исследованию внутренней структуры Х частиц", — говорит Йен-Джи Ли из Массачусетского технологического института.

Что было в самом начале после Большого взрыва?

Сразу же Большого взрыва Вселенная была совсем не такой, как сейчас. Она состояла из другого вещества. Всего на очень маленькое мгновение времени, которое даже трудно вообразить, а именно на миллионные доли секунды Вселенная заполнилась очень горячей (триллионы градусов Цельсия) плазмой, которая состояла из элементарных частиц — кварков и глюонов. Это была кварк-глюонная плазма. Именно ее использовали в Большом адронном коллайдере для выделения экзотических Х частиц.

Но это еще не все с кварк-глюонной плазмой. Снова за очень маленький промежуток времени эта плазма остыла и частицы, из которых она состояла объединились, чтобы образовать протоны и нейтроны, из которых состоит нормальная материя сегодня.

Но в то же время частицы кварк-глюонной плазмы во время столкновений создавали и другие конфигурации. В частности, это частицы Х. Теоретически считалось, что их можно обнаружить в кварк-глюооной плазме, которую создают в Большом адронном коллайдере

[ + – ] Компактный мюонный соленоид на Большом адронном коллайдере - один из двух больших универсальных детекторов элементарных частиц Фото: CERN

Как нашли Х частицы?

Во время запуска Большого адронного коллайдера, положительно заряженные атомы свинца столкнулись друг с другом на огромной скорости. Эти столкновения создали поток из десятков тысяч частиц. Раньше считали, что найти Х частицы очень трудно, ведь они недолговечны.

"При распаде Х частицы оставляют след – поток частиц с меньшей массой. Мы разработали специальный алгоритм для распознавания закономерностей, которые характерны для распада именно Х частиц", — говорит Ли.

Именно благодаря разработанному алгоритму, ученым удалось найти в огромном потоке данных то, что они искали, а именно 100 Х частиц. Пока что у ученых на руках слишком мало данных, чтобы узнать больше о том, из чего состоят эти таинственные Х частицы. Но это только вопрос времени.

"В течение ближайших лет у нас будет больше данных, и мы узнаем, какие частицы производила Вселенная в самом начале своего существования", — говорит Ли.

Фокус уже писал о том, что во время другого эксперимента на Большом адронном коллайдере ученым впервые удалось обнаружить "призрачные частицы" – нейтрино. Их очень трудно обнаружить, ведь эти элементарные частицы очень легкие и достаточно редко взаимодействуют с частицами материи.

Также физикам из ЦЕРНа удалось получить доказательства существования новой силы природы. Их открытие не вписывается в Стандартную модель физики элементарных частиц.