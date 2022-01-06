Ученые из ЦЕРНа выяснили, куда падает антивещество: вверх или вниз

Во время эксперимента ученые пытались выяснить, как реагирует антивещество на гравитацию. И пришли к удивительным выводам. Но остается шанс, что скоро они откроют новую физику, которая отличается от Стандартной модели физики.

До сих пор ученые не знали, как ведет себя антиматерия под воздействием гравитации. Но во время нового эксперимента ученые из ЦЕРН обнаружили, что антивещество реагирует на гравитацию так же, как и обычная материя, из которой состоит все вокруг. Оно все же падает вниз, сообщает New Atlas.

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Антиматерия и обычная материя

Антиматерия имеет существенное отличие от обычной материи – ее частицы имеют противоположный электрический заряд. Поэтому, когда антивещество встречается с обычной материей, то их частицы уничтожают друг друга.

По неизвестной пока причине антиматерия встречается во Вселенной достаточно редко. Ведь теоретически, после Большого взрыва должно было появиться равное количество антивещества и обычной материи, но они бы уничтожили друг друга и Вселенной в том виде, в которым мы ее знаем не существовало бы. Ученые полагают, что какая-то неизвестная сила создала существующий дисбаланс антиматерии и обычного вещества.

В поисках новых отличий

Ученые из ЦЕРН изучают антивещество, чтобы узнать существуют ли между ним и обычной материей какие-то другие различия, кроме противоположного заряда частиц. Ведь Стандартная модель физики, которая описывает электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных частиц, говорит о том, что других отличий быть не должно. А если их обнаружат ученые, то они откроют совершенно новую физику.

Уже известно, что антивещество и обычное вещество имеют одинаковый спектр излучения, но как ведет себя антивещество под воздействием гравитации пока ученые не знали. Оно может падать вниз, как обычное вещество, или же падать вверх.

[ + – ] Частицы водорода и антиводорода Фото: The Indian Express

Эксперимент в ЦЕРН

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые из ЦЕРН поместили частицы антиводорода в электромагнитное устройство, которое называется ловушкой Пеннинга. Эксперимент показал, что антивещество реагирует на гравитацию так же, как и обычная материя. То есть оно падает вниз. Но ученые говорят, что все равно остается шанс, что антивещество может вести себя по-другому.

Исследователи планируют провести дополнительные эксперименты, и если они покажут, что антивещество может двигаться не так, как обычное вещество под воздействием гравитации, это может дать начало новой физике за пределами Стандартной модели.

Напоминаем, что ученые из ЦЕРНа получили доказательства существования новой силы природы. Новые результаты, полученные с помощью Большого адронного коллайдера, подтвердили возможное существование новой, неизвестной силы.