Учені з ЦЕРНу з'ясували, куди падає антиматерія: вгору чи вниз

Під час експерименту вчені намагалися з'ясувати, як реагує антиматерія на гравітацію. І дійшли дивовижних висновків. Але залишається шанс, що вони відкриють нову фізику, яка відрізняється від Стандартної моделі фізики.

До цього часу вчені не знали, як поводиться антиматерія під впливом гравітації. Але під час нового експерименту вчені з ЦЕРН виявили, що антиматерія реагує на гравітацію так само, як і звичайна матерія, з якої все складається навколо. Вона все ж таки падає вниз, повідомляє New Atlas.

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Антиматерія та звичайна матерія

Антиматерія має суттєву відмінність від звичайної матерії – її частинки мають протилежний електричний заряд. Тому, коли антиматерія зустрічається із звичайною матерією, то їхні частки знищують одна одну.

З невідомої поки що причини антиматерія трапляється у Всесвіті досить рідко. Адже теоретично, після Великого вибуху мала з'явитися рівна кількість антиречовини та звичайної матерії, але вони б знищили одне одного і Всесвіту в тому вигляді, у якому ми його знаємо, не існувало б. Учені вважають, що якась невідома сила створила цей дисбаланс антиматерії та звичайної матерії.

У пошуках нових відмінностей

Учені з ЦЕРН вивчають антиматерію, щоб дізнатися, чи існують між нею та звичайною матерією якісь інші відмінності, крім протилежного заряду частинок. Адже Стандартна модель фізики, яка описує електромагнітну, слабку та сильну взаємодію всіх елементарних частинок, говорить про те, що інших відмінностей не повинно бути. А якщо їх виявлять учені, то вони відкриють нову фізику.

Уже відомо, що антиматерія і звичайна матерія мають однаковий спектр випромінювання, але як поводить себе антиматерія під впливом гравітації, поки вчені не знали. Вона може падати вниз, як звичайна матерія, або падати вгору.

[ + – ] Частинки водню та антиводню Фото: бутан вакцинация

Експеримент у ЦЕРН

Щоб відповісти на це питання, учені з ЦЕРН помістили частинки антиводню в електромагнітний пристрій, який називається пасткою Пеннінга. Експеримент показав, що антиматерія реагує на гравітацію так само, як і звичайна матерія. Тобто, вона падає вниз. Але вчені кажуть, що все одно залишається шанс, що антиматерія може поводитися по-іншому.

Дослідники планують провести додаткові експерименти, і якщо вони покажуть, що антиматерія може рухатися не так, як звичайна матерія під впливом гравітації, це може почати нову фізику за межами Стандартної моделі.

Нагадуємо, що вчені з ЦЕРНу отримали докази існування нової сили природи. Нові результати, отримані за допомогою Великого адронного колайдера, підтвердили можливе існування нової невідомої сили.