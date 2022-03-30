Темна матерія – це інформація: вчені висунули нову теорію та знають, як її перевірити
Фізик із Великобританії вважає, що темна матерія є інформацією, яка зі свого боку є ще одним станом матерії.
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Учені досі не можуть дійти єдиної думки щодо того, що являє собою таємнича темна матерія — речовина, яка, на думку вчених, становить більшу частину маси нашого Всесвіту. Темну матерію ще ніколи не спостерігали безпосередньо. Але вчений з Портсмутського університету Мелвін Вопсон запропонував теорію, яка свідчить, що чорна матерія — це інформація, повідомляє Futurism.
За словами фізика, інформація може бути невловимою темною матерією, яка становить майже третину нашого Всесвіту.
Інформація може мати масу
"Я сподіваюся, що наукова спільнота сприйме мою теорію серйозно. Я вважаю, що інформація може мати масу, а елементарні частки мають ДНК інформації про себе. І це можна перевірити", — каже Вопсон.
Учений вважає, що інформація може бути окремим станом матерії, як і твердий, рідкий, газоподібний стан і плазма.
Як перевірити нову теорію?
Вопсон пропонує експеримент, який міг би перевірити нову теорію, що інформація є окремим станом матерії. Для цього потрібно використовувати зіткнення частинок та античастинок, щоб теоретично "стирати" інформацію з Всесвіту.
"Коли стикаються частинки матерії та антиматерії, вони знищують одна одну. Але інформація від частинок має ж кудись подітися, коли частинки зникають", — каже Вопсон.
Наразі існує багато теорій про природу темної матерії. Є вчені, які стверджують, що її взагалі не існує. Хоча нова теорія і дуже незвичайна, варто дочекатися початку експерименту, який або підтвердить цю гіпотезу, або її спростує, пише Futurism.
"Моя теорія не суперечить основам сучасної фізики. Вона лише доповнює відому фізику чимось новим", — каже Вопсон.
Нагадуємо, що вчені за допомогою космічного телескопа Вебба планують перевірити нову теорію темної матерії. Ця гіпотеза не тільки пояснює саме існування цієї загадкової речовини, а й може пояснити появу надмасивних чорних дірок.
Фокус також писав про те, що вчені висунули теорію, згідно з якою темну матерію можна буде використовувати як паливо для майбутніх міжзоряних космічних кораблів.