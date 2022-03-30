Темная материя – это информация: ученые выдвинули новую теорию и знают, как ее проверить

Физик из Великобритании считает, что темная материя представляет собой информацию, которая в свою очередь является еще одним состоянием материи.

Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению касательно того, что из себя представляет таинственная темная материя – вещество, которое, по мнению ученых, составляет большую часть массы нашей Вселенной. Темную материю никогда еще не наблюдали напрямую. Но ученый из Портсмутского университета Мелвин Вопсон предложил теорию, которая гласит, что темная материя – это информация, сообщает Futurism.

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По словам физика, информация может быть неуловимой темной материей, которая составляет почти третью часть нашей Вселенной.

Информация может иметь массу

"Я надеюсь, что научное сообщество воспримет мою теорию серьезно. Я считаю, что информация может иметь массу, а элементарные частицы имеют ДНК информации о самих себе. И это можно проверить", — говорит Вопсон.

Ученый считает, что информация может быть отдельным состоянием материи, также, как и твердое, жидкое, газообразное состояние и плазма.

[ + – ] По словам физика, информация может быть неуловимой темной материей, которая составляет почти третью часть нашей Вселенной Фото: E R Fuller/National Science Foundation

Как проверить новую теорию?

Вопсон предлагает эксперимент, который мог бы проверить новую теорию о том, что информация является отдельным состоянием материи. Для этого нужно использовать столкновение частиц и античастиц, чтобы теоретически "стирать" информацию из Вселенной.

"Когда сталкиваются частицы материи и антиматерии, они уничтожают друг друга. Но информация от частиц должна же куда-то уйти, когда частицы исчезают", — говорит Вопсон.

На данный момент существует очень много теорий о природе темной материи. Есть ученые, которые утверждают, что ее вообще не существует. Хотя новая теория и является очень необычной, стоит дождаться начала эксперимента, который либо подтвердит эту гипотезу, либо ее опровергнет, пишет Futurism.

"Моя теория не противоречит основам современной физики. Она лишь дополняет известную физику чем-то новым", — говорит Вопсон.

Напоминаем, что ученые с помощью космического телескопа Уэбба планируют проверить новую теорию о темной материи. Эта гипотеза не только объясняет само существование этого загадочного вещества, но и может объяснить появление сверхмассивных черных дыр.

Фокус также писал о том, что ученые выдвинули теорию, согласно которой темную материю можно будет использовать в качестве топлива для будущих межзвездных космических кораблей.