Темная материя может служить топливом для космических кораблей, - ученый

По словам американского ученого, если человечество сможет взаимодействовать с темной материей – это изменит всю человеческую цивилизацию.

Эд Бельбруно из Университета Йешива в Нью-Йорке считает, что темная материя могла бы служить топливом для межзвездных космических кораблей. А человечество смогло бы получить неограниченный запас энергии, если бы научилось взаимодействовать с загадочным веществом, сообщает Futurism.

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До сих пор природа темной материи остается загадкой для ученых. Но если бы человечество научилось взаимодействовать с этим веществом, то получило бы новый безграничный источник энергии и топливо для космических кораблей. Это бы изменило всю человеческую цивилизацию, считает Эд Бельбруно.

"Никто не знает, что можно сделать с темной материей, пока мы не узнаем, что это на самом деле. Я предполагаю, что из-за того, что это вещество заставляет свет преломляться во время наблюдений за другими галактиками, то это очень мощной вещество и скорее всего его можно использовать как новый источник энергии", — говорит Бельбруно.

По словам ученого, до того, как эта теория станет вероятной реальностью, может пройти очень много времени.

[ + – ] Темная материя - это загадочное вещество о котором практические ничего не известно Фото: BBC

"До того момента, когда человечество научится взаимодействовать с темной материей, могут пройти сотни, а может даже тысячи лет. Но это был бы невероятный источник энергии, который позволил бы нашим космическим кораблям быстрее преодолевать межзвездные расстояния", — говорит Бельбруно.

По словам ученого, темная материя состоит из такого вещества, которое произведет настоящую революцию в понимании Вселенной.

Также ученый упомянул о том, что в NASA ведутся работы по созданию космического аппарат, который мог бы заняться исследованием темной материи. Этот аппарат выйдет на расстояние в 500 астрономических единиц от Солнца (1 астрономическая единица – это расстояние от Солнца до Земли). Там он достигнет внешних границ Солнечной системы, называемых гелиосферой. Но когда это произойдет, пока не известно.

Фокус уже писал о то, что в начале 2022 года ученые впервые рассказали о международной операции по поиску темной материи. Они считают, что нашли способ, как ее обнаружить.

Напоминаем, что ученые выдвинули теорию, согласно которой у нашей Вселенной может быть двойник, который движется назад во времени.