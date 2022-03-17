Темна матерія може бути паливом для космічних кораблів, — учений

За словами американського вченого, якщо людство зможе взаємодіяти з темною матерією, це змінить усю людську цивілізацію.

Ед Бельбруно з Університету Єшива в Нью-Йорку вважає, що темна матерія могла б бути паливом для міжзоряних космічних кораблів. А людство змогло б отримати необмежений запас енергії, якби навчилося взаємодіяти із загадковою речовиною, повідомляє Futurism.

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До цього часу природа темної матерії залишається загадкою для вчених. Але якби людство навчилося взаємодіяти з цією речовиною, то отримало б нове безмежне джерело енергії та паливо для космічних кораблів. Це змінило б всю людську цивілізацію, вважає Ед Бельбруно.

"Ніхто не знає, що можна зробити з темною матерією, поки ми не дізнаємося, що це насправді. Я припускаю, що через те, що ця речовина змушує світло переломлюватися під час спостережень за іншими галактиками, то це дуже потужна речовина, і, найімовірніше, її можна використовувати як нове джерело енергії",— каже Бельбруно.

За словами вченого, до того, як ця теорія стане реальною реальністю, може пройти дуже багато часу.

[ + – ] Темна матерія — це загадкова речовина, про яку практично нічого не відомо Фото: trump-elections

"До того моменту, коли людство навчиться взаємодіяти з темною матерією, можуть пройти сотні, а може, навіть тисячі років. Але це було б неймовірне джерело енергії, яке дозволило б нашим космічним кораблям швидше долати міжзоряні відстані", — каже Бельбруно.

За словами вченого, темна матерія складається з такої речовини, яка здійснить справжню революцію в розумінні Всесвіту.

Також учений згадав про те, що в NASA ведуться роботи зі створення космічного апарату, який міг би зайнятися дослідженням темної матерії. Цей апарат вийде на відстань 500 астрономічних одиниць від Сонця (1 астрономічна одиниця – це відстань від Сонця до Землі). Там він досягне зовнішніх меж Сонячної системи, званих геліосферою. Але коли це станеться, поки що не відомо.

Фокус уже писав про те, що на початку 2022 року вчені вперше розповіли про міжнародну операцію з пошуку темної матерії. Вони вважають, що знайшли спосіб, як її виявити.

Нагадуємо, що вчені висунули теорію, згідно з якою, у нашого Всесвіту може бути двійник, який рухається назад у часі.