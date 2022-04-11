Просочилась из другой Вселенной: темная материя могла "сбежать" к нам из иного измерения

Темная материя может состоять из гипотетических частиц – гравитонов, которые появились в первую секунду после Большого взрыва.

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Согласно новой теории, гравитоны появились в другом измерении и их в самом начале существования Вселенной образовалось достаточное количество, чтобы создать темную материю, сообщает ScienceAlert.

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Гравитон — это гипотетическая элементарная частица. Она является переносчиком гравитационного взаимодействия и не имеет электрического и других зарядов. Исследование Джакомо Каччапальи из Лионского университета, Франция, и его коллег из других стран, показывает, что именно гравитоны ответственны за появление темной материи в нашей Вселенной.

Пришельцы из другого измерения

По словам ученых, если гравитоны существуют, то они должны иметь массу не более, чем в два раза превышающую массу электрона, а именно меньше 1 мегаэлектронвольта (МэВ). Для сравнения, самая легкая известная частица, нейтрино, весит менее 2 электронвольт, а протон весит примерно 940 МэВ.

Ученые считают, что гравитоны существуют вне известных трех измерений пространства и четвертого измерения – времени. Согласно новой теории ученых, когда гравитация распространяется через дополнительные измерения, она материализуется в нашей Вселенной в виде гравитонов. Но эти частицы будут слабо взаимодействовать с обычным веществом и только через силу гравитации.

"Мы знаем, что темная материя не взаимодействует со светом, но имеет гравитационное воздействие, которое можно ощутить везде во Вселенной. Например, оно дает возможность держаться галактикам вместе. Поэтому гравитоны очень сложно обнаружить, если они являются частицами темной материи", — говорит Каччапалья.

[ + – ] Ученые считают, что гравитоны существуют вне известных трех измерений пространства и четвертого измерения – времени Фото: Live Science

По словам ученого, из-за того, что гравитоны очень слабо взаимодействуют с веществом, они распадаются очень медленно, поэтому остаются стабильными в течение всей истории Вселенной и происходит их накопление даже сейчас.

Гравитоны появились в первое мгновение существования Вселенной

Новая теория предполагает, что гравитоны были созданы в самом начале Вселенной в огромном количестве и этого количества достаточного, чтобы объяснить наличие всей темной материи. Что же касается времени появления гравитонов, то они образовались через 1 триллионную секунды после Большого взрыва, говорят ученые.

Ученые считают, что их новое открытие заставляет пересмотреть современную физику элементарных частиц, ведь она не может описать все выходящие за рамки физические процессы.

По словам Каччапальи, найти эти неуловимые частицы, которые теоретически составляют темную материю, можно будет с помощью нового мощного ускорителя частиц, наследника Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе. Именно с помощью нового коллайдера, который должен начать работу в 2035 году, можно будет обнаружить гравитоны.

Напоминаем о еще одной теории, которая касается темной материи. В одной из новых гипотез говорится о том, что темная материя представляет из себя информацию. И это является еще одним состоянием материи.

Фокус также писал о том, что ученые получили шокирующие результаты эксперимента с частицами, которые противоречат Стандартной модели физики элементарных частиц. Исследователи выяснили, что масса субатомной частицы совсем не такая, как предполагалось.