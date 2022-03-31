Необычное кольцо в космосе: астрономы обнаружили первую межгалактическую сверхновую

По словам ученых, они впервые нашли свидетельство смерти одной из звезд-изгоев в межгалактическом пространстве.

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Большинство звезд во Вселенной находятся в галактиках, которые разделяют иногда просто невероятно огромные расстояния. В этом межгалактическом пространстве также можно обнаружить одинокие звезды. Австралийские ученые считают, что им впервые удалось обнаружить остаток сверхновой, которая взорвалась за пределами галактики, сообщает ScienceAlert.

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Астроном Мирослав Филипович из Университета Западного Сиднея в Австралии обнаружил необычный объект почти правильной круглой формы. Он излучает радиоволны и находится недалеко от галактики-спутника нашего Млечного Пути Большого Магелланова Облака. Новый объект ученый назвал J0624–6948.

ORC или что-то другое?

"Когда мы впервые обнаружили этот объект, то подумали, что это один из загадочных радиообъектов круглой формы, которые уже назвали Odd Radio Circles (странные радиокруги) или ORC. Но потом выяснилось, что этот круг является чем-то другим", — говорит Филипович.

ORC впервые обнаружили с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов ASKAP, который находится в Австралии. Фокус уже писал о том, что существует несколько теорий, как появились эти радиокруги. Также ученым удалось получить детальное изображение этих космических объектов. Но точная причина появления ORC еще не установлена.

В результате исследования, Филлипович и его коллеги пришли к выводу, что имеются существенные различия между ORC и тем, что они обнаружили. Например, J0624–6948 больше по размеру, чем известные загадочные радиокруги. В итоге ученые пришли к единственному, по их мнению, правильному выводу, что касается обнаруженного объекта.

[ + – ] Местоположение объекта J0624–6948 между галактиками Млечный Путь (вверху), Большое Магелланово Облако (внизу справа) и Малое Магелланово Облако (внизу слева) Фото: ScienceAlert

Сверхновая взорвалась несколько тысяч лет назад

"Мы считаем, что это остаток межгалактической сверхновой, которая взорвалась, будучи одинокой звездой вне Большого Магелланова Облака. По нашим оценкам она взорвалась где-то в период между 2200 и 7100 лет назад", — говорит Филипович.

Считается, что остатки сверхновой не имеют такой правильной круглой формы. Но это не является чем-то необычным. По крайней мере есть несколько примеров очень похожих остатков сверхновых, которые имеют практически такую же форму. Здесь стоит вспомнить объект под названием SN 1987A – остаток сверхновой, которая взорвалась в Большом Магеллановом Облаке на расстоянии 168 тысяч световых лет от нас. Ученые считают, что этот J0624–6948 расширяется и сейчас имеет размер в 155 световых лет в диаметре.

[ + – ] SN 1987A – остаток сверхновой, которая взорвалась в Большом Магеллановом Облаке Фото: NASA

Но нужны дополнительные исследования, чтобы точно подтвердить предварительные выводы австралийских ученых.

Напоминаем, что с помощью радиотелескопа ASKAP, астрономы обнаружили в космосе "танцующих призраков" на расстоянии в 1 млрд световых лет от нас.

Также Фокус писал о том, что остаток сверхновой Кассиопея А ведет себя странным образом. Оказалось, что части туманности расширятся неравномерно и причиной этому может быть влияние другого объекта.