Незвичайне кільце в космосі: астрономи виявили першу міжгалактичну наднову

За словами вчених, вони вперше знайшли свідчення смерті однієї із зірок-ізгоїв у міжгалактичному просторі.

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Більшість зірок у Всесвіті розташовані в галактиках, які поділяють іноді просто неймовірно великі відстані. У цьому міжгалактичному просторі можна виявити самотні зірки. Австралійські вчені вважають, що їм уперше вдалося виявити залишок наднової, яка вибухнула за межами галактики, повідомляє ScienceAlert.

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Астроном Мирослав Филипович із Університету Західного Сіднея в Австралії виявив незвичайний об'єкт майже правильної круглої форми. Він випромінює радіохвилі та розташований недалеко від галактики-супутника нашого Чумацького Шляху Великої Магелланової Хмари. Новий об'єкт учений назвав J0624-6948.

ORC чи щось інше?

"Коли ми вперше виявили цей об'єкт, то подумали, що це один із загадкових радіооб'єктів круглої форми, які вже назвали Odd Radio Circles (дивні радіокола) або ORC. Але потім з'ясувалося, що це коло є чимось іншим", — каже Филипович.

ORC уперше виявили за допомогою одного з найпотужніших у світі радіотелескопів ASKAP, що розташований в Австралії. Фокус уже писав про те, що існує кілька теорій, як з'явилися ці радіокола. Також ученим удалося отримати детальне зображення цих космічних об'єктів. Але точна причина появи ORC ще встановлена.

У результаті дослідження Филипович і його колеги дійшли висновку, що є суттєві відмінності між ORC і тим, що вони виявили. Наприклад, J0624-6948 більше за розміром, ніж відомі загадкові радіокола. У результаті вчені дійшли єдиного, на їхню думку, правильного висновку щодо виявленого об'єкта.

[ + – ] Розташування об'єкта J0624–6948 між галактиками Чумацький Шлях (зверху), Велика Магелланова Хмара (знизу праворуч) і Мала Магелланова Хмара (знизу ліворуч) Фото: ScienceAlert

Наднова вибухнула кілька тисяч років тому

"Ми вважаємо, що це залишок міжгалактичної наднової, яка вибухнула, будучи самотньою зіркою поза Великою Магеллановою Хмарою. За нашими оцінками вона вибухнула десь у період між 2200 і 7100 років тому", — говорить Филипович.

Вважається, що залишки наднової не мають такої правильної круглої форми. Але це не є чимось незвичним. Принаймні є кілька прикладів дуже схожих залишків наднових, які мають таку саму форму. Тут варто згадати об'єкт під назвою SN 1987A – залишок наднової, яка вибухнула у Великій Магеллановій Хмарі на відстані 168 тисяч світлових років від нас. Учені вважають, що цей J0624-6948 розширюється і зараз має розмір 155 світлових років у діаметрі.

[ + – ] SN 1987A – залишок наднової, яка вибухнула у Великій Магеллановій Хмарі Фото: ISS

Але потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити попередні висновки австралійських учених.

Нагадуємо, що за допомогою радіотелескопа ASKAP, астрономи виявили в космосі "танцюючих примар" на відстані 1 млрд світлових років від нас.

Також Фокус писав про те, що залишок наднової Кассіопеї А дивно поводиться. Виявилося, що частини туманності розширяться нерівномірно, і причиною може бути вплив іншого об'єкта.