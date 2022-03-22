Більші за Чумацький Шлях у 16 разів. Астрономи зробили детальний знімок дивних радіокіл

Ці загадкові космічні об'єкти — кільця слабкого радіовипромінювання, що оточують галактику з високоактивною чорною дірою в її центрі, але поки що неясно, що їх викликає та чому вони такі рідкісні.

У ході свого нового дослідження вчені отримали найдокладніше зображення дивних радіокіл у космосі. Найновіші таємничі об'єкти опинилися в центрі уваги міжнародної групи астрономів, які використовують найпотужніші радіотелескопи у світі, пише CSIRO.

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Теорії того, що їх викликало, варіювалися від галактичних ударних хвиль до горловин червоточин. Нове докладне зображення, отримане радіотелескопом MeerKAT, надає дослідникам додаткову інформацію, яка допоможе звузити коло цих припущень.

[ + – ] Знімок дивних радіокіл, зроблений телескопом MeerKAT

Зараз існують 3 провідні теорії, що пояснюють причини появи дивних радіокіл:

вони можуть бути залишками потужного вибуху в центрі їхньої батьківської галактики, подібного до злиття двох надмасивних чорних дір;

потужними викидами енергії з центру галактики;

або результатом межі ударної хвилі від зореутворення.

На сьогодні дивні радіокола були виявлені лише за допомогою радіотелескопів, і жодних ознак їх існування не було знайдено при використанні оптичних, інфрачервоних чи рентгенівських телескопів.

Незважаючи на те, що ці кола величезні — близько мільйона світлових років у діаметрі, що в 16 разів більше за нашу галактику, розглянути їх досить складно. Усього вченим вдалося зафіксувати 5 дивних радіокіл.

На думку вчених, продовження спостережень за цими дивними радіоколами дасть дослідникам більше підказок. Щоб дійсно зрозуміти природу цього явища, вченим знадобиться доступ до ще чутливіших радіотелескопів, таких як обсерваторія SKA. Наукові спостереження з повністю укомплектованою установкою телескопа очікуються не раніше 2027 року.

Нагадаємо, що вперше дивні радіокола були зафіксовані радіотелескопом ASKAP, що належить національному науковому агентству Австралії CSIRO та керується ним. Унаслідок цього загадкові космічні об'єкти швидко стали об'єктом захоплення.