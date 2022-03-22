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Больше Млечного Пути в 16 раз. Астрономы сделали детальный снимок странных радиокругов

Юлия Чайка
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странные радиокруги, космос, звезды, фото
На сегодняшний день странные радиокруги были обнаружены только с помощью радиотелескопов, и никаких признаков их существования не было найдено при использовании оптических, инфракрасных или рентгеновских телескопов

Эти загадочные космические объекты — кольца слабого радиоизлучения, окружающие галактику с высокоактивной черной дырой в ее центре, но пока неясно, что их вызывает и почему они так редки.

В ходе своего нового исследования ученые получили самое подробное изображение странных радиокругов в космосе. Новейшие таинственные объекты оказались в центре внимания международной группы астрономов, использующих самые мощные радиотелескопы в мире, пишет CSIRO.

Теории о том, что их вызвало, варьировались от галактических ударных волн до горловин червоточин. Новое подробное изображение, полученное радиотелескопом MeerKAT предоставляет исследователям дополнительную информацию, которая поможет сузить круг этих предположений.

странные радиокруги, галактики, космос, фото
Снимок странных радиокругов, сделанное телескопом MeerKAT

В настоящее время существуют 3 ведущие теории, объясняющие причины появления странных радиокругов:

  • они могут быть остатками мощного взрыва в центре их родительской галактики, подобного слиянию двух сверхмассивных черных дыр;
  • мощными выбросами энергии из центра галактики;
  • или результатом границы ударной волны от звездообразования.

На сегодняшний день странные радиокруги были обнаружены только с помощью радиотелескопов, и никаких признаков их существования не было найдено при использовании оптических, инфракрасных или рентгеновских телескопов.

Несмотря на то, что эти круги огромны – около миллиона световых лет в поперечнике, что в 16 раз больше нашей собственной галактики, разглядеть их довольно трудно. Всего ученым удалось зафиксировать 5 странных радиокругов.

По мнению ученых, продолжение наблюдений за этими странными радиокругами даст исследователям больше подсказок. Чтобы действительно понять природу этого явления, ученым понадобится доступ к еще более чувствительным радиотелескопам, таким как обсерватория SKA. Научные наблюдения с полностью укомплектованной установкой телескопа ожидаются не ранее 2027 года.

Напомним, что впервые странные радиокруги были зафиксированы радиотелескопом ASKAP, принадлежащим и управляемым национальным научным агентством Австралии CSIRO. В результате чего загадочные космические объекты быстро стали объектом восхищения.