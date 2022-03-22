Больше Млечного Пути в 16 раз. Астрономы сделали детальный снимок странных радиокругов

Эти загадочные космические объекты — кольца слабого радиоизлучения, окружающие галактику с высокоактивной черной дырой в ее центре, но пока неясно, что их вызывает и почему они так редки.

В ходе своего нового исследования ученые получили самое подробное изображение странных радиокругов в космосе. Новейшие таинственные объекты оказались в центре внимания международной группы астрономов, использующих самые мощные радиотелескопы в мире, пишет CSIRO.

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Теории о том, что их вызвало, варьировались от галактических ударных волн до горловин червоточин. Новое подробное изображение, полученное радиотелескопом MeerKAT предоставляет исследователям дополнительную информацию, которая поможет сузить круг этих предположений.

[ + – ] Снимок странных радиокругов, сделанное телескопом MeerKAT

В настоящее время существуют 3 ведущие теории, объясняющие причины появления странных радиокругов:

они могут быть остатками мощного взрыва в центре их родительской галактики, подобного слиянию двух сверхмассивных черных дыр;

мощными выбросами энергии из центра галактики;

или результатом границы ударной волны от звездообразования.

На сегодняшний день странные радиокруги были обнаружены только с помощью радиотелескопов, и никаких признаков их существования не было найдено при использовании оптических, инфракрасных или рентгеновских телескопов.

Несмотря на то, что эти круги огромны – около миллиона световых лет в поперечнике, что в 16 раз больше нашей собственной галактики, разглядеть их довольно трудно. Всего ученым удалось зафиксировать 5 странных радиокругов.

По мнению ученых, продолжение наблюдений за этими странными радиокругами даст исследователям больше подсказок. Чтобы действительно понять природу этого явления, ученым понадобится доступ к еще более чувствительным радиотелескопам, таким как обсерватория SKA. Научные наблюдения с полностью укомплектованной установкой телескопа ожидаются не ранее 2027 года.

Напомним, что впервые странные радиокруги были зафиксированы радиотелескопом ASKAP, принадлежащим и управляемым национальным научным агентством Австралии CSIRO. В результате чего загадочные космические объекты быстро стали объектом восхищения.