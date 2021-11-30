Астрономы обнаружили глубоко в космосе "танцующих призраков" (фото)

По словам ученых, такого никогда раньше они не видели. Благодаря новому радиотелескопу исследователи обнаружили еще несколько сюрпризов.

В рамках проекта "Эволюционная карта Вселенной" австралийские ученые обнаружили "танцующих призраков" на расстоянии в 1 млрд световых лет от нас, а также сделали еще несколько важных открытий, сообщает SciTechDaily.

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Астрономы из Австралии изучали данные, которые они получили во время обзора неба радиотелескопом ASKAP, который состоит из 36 антенн, и обнаружили явление, которое никогда не наблюдали до этого.

"Мы никогда раньше не видели ничего подобного и не знали, что это такое", — говорит Рэй Норрис из Университета Западного Сиднея.

Танец космических "привидений"

Оказалось, что "танцующие призраки" – это две радиогалактики, которые находятся на расстоянии около 1 млрд световых лет от нас. В центре каждой галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая выпускает струи электронов, и те принимают странную форму под влиянием галактического ветра.

[ + – ] Танцующими призраками оказались две радиогалактики Фото: SciTechDaily

"Как и что там точно происходит пока неясно. Нужны дополнительные исследования", — говорит Норрис.

Проект "Эволюционная карта Вселенной" предназначен для поиска радиоисточников во Вселенной с помощью радиотелескопа ASKAP, который находится в Австралии. Ученые планируют обнаружить около 70 млн радиоисточников. Этот радиотелескоп способен заглянуть в космос очень далеко, чего не может ни один телескоп на планете, говорит Норрис.

Странный радиокруг и неожиданная галактика

Во время пилотного изучения неба ученым удалось обнаружить еще несколько удивительных объектов.

Среди них было открытие таинственных Странных радиокругов, которые являются гигантскими кольцами радиоизлучения, диаметром почти в 1 млн световых лет, которые окружают далекие галактики. До сих пор не известно, что это за объекты и ученые ищут ответ на этот вопрос. На данный момент обнаружено уже 5 этих необычных космических объектов круглой формы.

[ + – ] Странный радиокруг - таинственный космический объект, происхождение которого пока не известно Фото: SciTechDaily

Также астрономам удалось обнаружить рядом с хорошо изученной галактикой IC5063 огромную радиогалактику. По словам Норриса, по своим размерам она является одной из крупнейших обнаруженных галактик на сегодняшний день и о ее существовании ученые даже не подозревали.

[ + – ] Гигантская радиогалактика, которую обнаружили астрономы Фото: SciTechDaily

В центре этой галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая выпускает струи электронов длиной почти в 5 млн световых лет. По словам Норриса, с помощью радиотелескопа ASKAP ученые и дальше будут исследовать Вселенную в надежде сделать новые невероятные открытия.

Напоминаем, что в этом году началось строительство самого большого радиотелескопа в истории.

Также астрономы получили уникальное фото огромной радиогалактики с мощными радиоизлучениями.

Фокус писал о том, что из центра галактики приходят радиосигналы, но ученые не знают от кого.