Таинственное нечто. Из центра галактики приходят радиосигналы, но ученые не знают от кого
Обнаруженный объект пока не поддается классификации.
Ученые обнаружили источник радиосигналов, расположенный недалеко от центра галактики, который назвали ASKAP J173608.2-321635. Но пока астрономы не смогли выяснить, какой космический объект лучше всего соответствует его странным свойствам, сообщает Sciencealert
По словам Зитенг Вана из Сиднейского университета, Австралия, ASKAP J173608.2-321635 может быть частью класса новых объектов, которые астрономы находят с помощью радиоизабражений.
Новый источник радиосигналов обнаружили с помощью австралийского радиоинтерферометра ASKAP, который представляет собой комплекс из 36 антенн, объединенных в один интерферометр.
Источник радиосигналов ASKAP J173608.2-32163 очень непостоянен, сначала радиволны наблюдаются неделями, а потом внезапно исчезают. Сигнал также сильно поляризован, то есть ориентация колебания электромагнитной волны искажена как линейно, так и по кругу.
ASKAP J173608.2-32163 довольно непросто обнаружить. Источник ранее не появлялся ни в рентгеновских лучах, ни в наблюдениях в ближнем инфракрасном диапазоне, ни в архивах радиоданных, собранных несколькими приборами, которые проверили исследователи.
Поэтому для ученых это очень загадочный объект. Поляризация предполагает рассеяние и намагниченность, возможно, частично из-за пыли и магнитных полей в межзвездной среде между Землей и источником, хотя возможно, что и сам источник также сильно намагничен.
По словам ученых сложно понять, что это за источник радиосигналов. Тем не менее, объект имеет некоторые общие свойства с загадочными сигналами, обнаруженными недалеко от центра Галактики. Они известны как кратковременные радиосигналы в галактическом центре (GCRT), три из которых были идентифицированы в 2000-х годах, и но их еще нужно подтвердить.
Эти источники радиосигналов также еще малоизучены и непонятны, но у них есть несколько общих характеристик с ASKAP J173608.2-32163.
Если ASKAP J173608.2-32163 является GCRT, то интерферометр ASKAP может помочь найти больше таких источников и ученые смогут выяснить, что они собой представляют.
По словам ученых требуются дополнительные исследования, чтобы понять природу это таинственного объекта.
Радиоисточник – это любой объект во Вселенной, излучающий относительно большое количество радиоволн. Почти все типы космических объектов создают небольшое радиоизлучение, но самые сильные источники такого излучения — это пульсары, определенные туманности, квазары и радиогалактики.