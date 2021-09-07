Таємниче щось. З центру галактики приходять радіосигнали, але вчені не знають, від кого

Виявлений об'єкт поки не піддається класифікації.

Учені виявили джерело радіосигналів, розташоване недалеко від центру галактики, який назвали ASKAP J173608.2-321635. Але поки астрономи не змогли з'ясувати, який космічний об'єкт найкраще відповідає його дивним властивостям, повідомляє Sciencealert.

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За словами Зітенг Вана із Сіднейського університету, Австралія, ASKAP J173608.2-321635 може бути частиною класу нових об'єктів, які астрономи знаходять за допомогою радіозображень.

Нове джерело радіосигналів виявили за допомогою австралійського радіоінтерферометра ASKAP, який являє собою комплекс з 36 антен, об'єднаних в один інтерферометр.

Джерело радіосигналів ASKAP J173608.2-32163 дуже непостійне, спочатку радіохвилі спостерігаються тижнями, а потім раптово зникають. Сигнал також сильно поляризований, тобто орієнтація коливання електромагнітної хвилі спотворена як лінійно, так і по колу.

ASKAP J173608.2-32163 досить непросто виявити. Джерело раніше не з'являлося ні в рентгенівських променях, ні в спостереженнях у ближньому інфрачервоному діапазоні, ні в архівах радіоданих, зібраних декількома приладами, які перевірили дослідники.

Тому для вчених це дуже загадковий об'єкт. Поляризація передбачає розсіювання і намагніченість, можливо, частково через пил і магнітні поля в міжзоряному середовищі між Землею і джерелом, хоча можливо, що і саме джерело також сильно намагнічене.

За словами вчених, складно зрозуміти, що це за джерело радіосигналів. Проте, об'єкт має деякі загальні властивості із загадковими сигналами, виявленими недалеко від центру Галактики. Вони відомі як короткочасні радіосигнали в галактичному центрі (GCRT), три з яких були ідентифіковані у 2000-х роках, але їх ще потрібно підтвердити.

Ці джерела радіосигналів також ще маловивчені і незрозумілі, але в них є кілька загальних характеристик з ASKAP J173608.2-32163.

Якщо ASKAP J173608.2-32163 є GCRT, то інтерферометр ASKAP може допомогти знайти більше таких джерел і вчені зможуть з'ясувати, що вони собою представляють.

За словами вчених, потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти природу цього таємничого об'єкта.

Радіоджерело — це будь-який об'єкт у Всесвіті, що випромінює відносно велику кількість радіохвиль. Майже всі типи космічних об'єктів створюють невелике радіовипромінювання, але найсильніші джерела такого випромінювання — це пульсари, певні туманності, квазари і радіогалактики.