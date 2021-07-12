Астрономы получили уникальное фото огромной радиогалактики с мощными радиоизлучениями

Ученые обнаружили радиоволны исходящие от галактики IC 4296, а также другие уникальные космические особенности.

Космические нити, полосы и кольца вызваны радиоизлучением материи, попадающей в черную дыру в центре галактики. На новом потрясающем изображении, полученном южноафриканским телескопом MeerKAT, запечатлены мощные радиоизлучения, пронизывающие космос, сообщает Space.com

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Радиоизлучение исходит от огромной вращающейся черной дыры, которая находится в центре эллиптической галактики, известной как IC 4296.

Энергия, выделяемая веществом, падающим в черную дыру, генерирует две радиоструи высокоэнергетического газа на противоположных сторонах галактики.

С помощью телескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO), расположенного в юго-западном регионе ЮАР, ученые обнаружили радиоволны от IC 4296, а также другие уникальные космические особенности, которые дают новые ключи к разгадке тайн больших радиогалактик.

Недавние наблюдения за галактикой IC 4296 показали, что радиоструи становятся нестабильными, поскольку они путешествуют за пределы галактики, что позволяет некоторым заряженным электронам улететь в межгалактическое пространство. Эти блуждающие электроны образуют несколько слабых радионитей, которые видны под галактикой на полученном изображении.

Радиоданные MeerKAT, представленные газом красно-оранжевого цвета на изображении, также фиксируют однородные полосы между яркими исходящими струями и внешними участками, расположенными по обе стороны галактики.

Появление радиоучастков вызвано взаимодействием струи с окружающей средой. Полосы заполняют каналы, прорезанные струями в окружающем газе. На расстоянии почти 1 миллион световых лет от IC 4296 полосы встречаются с межгалактическим газом, создавая "дымовые кольца".

"Только уникальное сочетание чувствительности, углового разрешения и динамического диапазона MeerKAT позволило обнаружить эти нити, полосы и кольца", — говорит Джим Кондон из Национальной радиоастрономической обсерватории США.

Согласно заявлению представителей SARAO, межгалактические нити, полосы и кольца, зафиксированные в недавних радиоданных MeerKAT, представляют собой невиданную ранее комбинацию космических особенностей.

"Совершенно очевидно, что новые результаты, подобные этому снимку, полученные от MeerKAT, изменят наше понимание внегалактических радиоисточников", — говорят ученые.

Радиогалактика — тип галактик, которые обладают намного большим радиоизлучением по сравнению с остальными галактиками.

Южноафриканский радиотелескоп MeerKAT является предшественником обсерватории Square Kilometer Array, цель которой ответить на фундаментальные астрофизические вопросы о природе объектов во Вселенной.

Напоминаем, что в Южной Африке и Западной Австралии началось строительство новой обсерватории. Обсерватория Square Kilometer Array Observatory (SKAO) будет стоить 2,2 миллиарда долларов и будет включать две большие и сложные сети радиотелескопов — 197 радиотелескопов в Кару на Северном мысе в Южной Африке и 131 072 антенны в Мерчисоне, в глубинке Западной Австралии