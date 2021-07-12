Астрономи отримали унікальне фото величезної радіогалактики з потужними радіовипромінюваннями

Учені виявили радіохвилі, які виходять від галактики IC 4296, а також інші унікальні космічні особливості.

Космічні нитки, смуги і кільця викликані радіовипромінюванням матерії, що потрапляє в чорну діру в центрі галактики. На новому приголомшливому зображенні, отриманому південноафриканським телескопом MeerKAT, відображені потужні радіовипромінювання, що пронизують космос, повідомляє Space.com.

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Радіовипромінювання виходить від величезної чорної діри, яка обертається і знаходиться в центрі еліптичної галактики, відомої як IC 4296.

Енергія, що виділяється речовиною, яка падає на чорну діру, генерує два радіострумені високоенергетичного газу на протилежних сторонах галактики.

За допомогою телескопа MeerKAT Південноафриканської радіоастрономічної обсерваторії (SARAO), розташованого в південно-західному регіоні ПАР, учені виявили радіохвилі від IC 4296, а також інші унікальні космічні особливості, які дають нові ключі до розгадки таємниць великих радіогалактик.

Нещодавні спостереження за галактикою IC 4296 показали, що радіострумені стають нестабільними, оскільки вони подорожують за межі галактики, що дозволяє деяким зарядженим електронам полетіти в міжгалактичний простір. Ці мандрівні електрони утворюють кілька слабких радіониток, які видно під галактикою на отриманому зображенні.

Радіодані MeerKAT, представлені газом червоно-оранжевого кольору на зображенні, також фіксують однорідні смуги між яскравими вихідними струменями і зовнішніми ділянками, розташованими обабіч галактики.

Поява радіоділянок викликана взаємодією струменя з навколишнім середовищем. Смуги заповнюють канали, прорізані струменями в навколишньому газі. На відстані майже 1 мільйон світлових років від IC 4296 смуги зустрічаються з міжгалактичним газом, створюючи "димові кільця".

"Тільки унікальне поєднання чутливості, кутового дозволу та динамічного діапазону MeerKAT дозволило зафіксувати ці нитки, смуги і кільця", — говорить Джим Кондон із Національної радіоастрономічної обсерваторії США.

Згідно із заявою представників SARAO, міжгалактичні нитки, смуги і кільця, зафіксовані в нещодавніх радіоданих MeerKAT, являють собою небачену раніше комбінацію космічних особливостей.

"Цілком очевидно, що нові результати, подібні до цього знімку, отримані від MeerKAT, змінять наше розуміння позагалактичних радіоджерел", — говорять вчені.

Радіогалактика — тип галактик, які мають набагато більше радіовипромінювання порівняно з іншими галактиками.

Південноафриканський радіотелескоп MeerKAT є попередником обсерваторії Square Kilometer Array, мета якої відповісти на фундаментальні астрофізичні питання про природу обʼєктів у Всесвіті.

Нагадуємо, що в Південній Африці та Західній Австралії почалося будівництво нової обсерваторії. Обсерваторія Square Kilometer Array Observatory (SKAO) коштуватиме 2,2 мільярди доларів і враховуватиме дві великі й складні мережі радіотелескопів — 197 радіотелескопів у Кару на Північному мисі в Південній Африці і 131 072 антени в Мерчісон, у глибинці Західної Австралії.