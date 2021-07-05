Вартістю 2,2 млрд доларів. Почалося будівництво найбільшого радіотелескопа в історії

30 років очікування і 7 років проектних робіт: в Південній Африці та Західній Австралії почалося будівництво нової обсерваторії.

Обсерваторія Square Kilometer Array Observatory (SKAO) коштуватиме 2,2 мільярда доларів і буде включати дві великі і складні мережі радіотелескопів — 197 радіотелескопів в Кару на Північному мисі у Південній Африці і 131 072 антени в Мерчісоні, в глибинці Західної Австралії, повідомляє Forbes

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Разом вони утворюють загальну зону збору даних розміром один квадратний кілометр, яка охоплює два континенти, що дозволить виявляти дуже слабкі радіосигнали з космосу.

"Я в захваті — ми 30 років чекали цього моменту", — говорить професор Філіп Даймонд, генеральний директор SKAO у штаб-квартирі компанії у Великобританії. "Людство робить ще один гігантський стрибок, взявши на себе зобов'язання побудувати найбільший науковий об'єкт такого типу на планеті".

Обсерваторія SKAO розроблена, щоб розкрити деякі секрети космосу за допомогою радіоастрономії. Радіотелескопи виявляють і підсилюють радіохвилі з космосу — електромагнітне випромінювання, що випускається зірками, галактиками та іншими космічними об'єктами.

SKAO допоможе астрономам більше дізнатися про утворення та еволюцію галактик, про фундаментальну фізику в екстремальних умовах і про те, звідки з'явилося життя.

SKAO буде найбільшим у світі інтерферометром — безліч невеликих антен, з'єднаних оптоволоконними кабелями створюють віртуальний телескоп, званий антенною решіткою. Він матиме набагато більшу чутливість і вище розширення, ніж одна гігантська радіотарілка.

[ + – ] Ілюстрація. Так виглядатимуть 197 радіотелескопів у Південній Африці. Фото: Forbes

SKAO зможе оглядати небо більше ніж у десять тисяч разів швидше, ніж вдавалося будь-коли раніше. Чутливість цієї антенної решітки, яка працює в широкому діапазоні частот, імовірно перевищить більше ніж у 50 разів чутливість будь-якого іншого існуючого радіотелескопу.

Назви двох місць розташування обсерваторії — SKA-Mid (Південна Африка) і SKA-Low (Західна Австралія) — описують радіочастотний діапазон, який кожен з них покриває. В Африці — це середній діапазон, в Австралії — низький.

У Південній Африці буде побудовано 197 параболічних антен діаметром 15 метрів кожна. Південноафриканська радіоастрономічна обсерваторія (SARAO) вже побудувала близько третину з них.

В Австралії встановлять 131 072 телескопи з низькочастотної апертурою, кожен заввишки 2 метри.

[ + – ] Ілюстрація. Австралійська частина радіотелескопу, складається з тисяч антен. Фото: Forbes

Передбачається, що ці два місця розташування величезної радіо обсерваторії разом створять 710 петабайт наукових даних, коли вони будуть повністю готові до роботи.

Робота SKA дозволить отримати дані про Всесвіт у віці всього кілька мільйонів років після Великого вибуху, тобто в момент початку формування перших зірок і галактик.

Очікується, що працювати радіотелескоп почне працювати у 2029 році.

До складу засновників проекту SKA входять Австралія, Китай, Італія, Нідерланди, Португалія, Південна Африка і Великобританія, в якості учасників виступають Швейцарія, Канада, Німеччина, Індія, Швеція, Японія та Південна Корея, а Франція і Іспанія також прагнуть до членства в проекті .